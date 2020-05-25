Полуничний торт: рецепт від Володимира Троцького
25.05.2020
Що може бути краще полуничного торта? До того ж якщо це не лише смачно, а й дуже корисно. Суперфіналіст «МастерШеф»-7 Володимир Троцький поділився рецептом страви, скуштувавши яку, ви зрозумієте, що таке райська насолода. Її переваги – низькокалорійна, без випічки, борошна, цукру і неймовірно смачна. Обережніше: вона викликає звикання з першої ложки! Детальний рецепт полуничного торта – в матеріалі.
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Інгредієнти:
- сир (9%) – 1 кг
- полуниця – 1 кг
- курага – 100 г
- сметана (20%) – 200 г
- мед – за смаком
- ваніль – 1 стручок (можете замінити ванільним цукром)
- волоський горіх – 150 г
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Приготування:
- Сир, горіхи, курага, мед і ваніль пюрувати до гладкості занурювальним блендером.
- Додати сметану.
- Розділити суміш на 2–3 частини.
- Викладаємо на блюдо сир і покриваємо всю площу полуницею (хвостиками вниз). Чергуючи шари: сир – полуниця, полуниця – сир.
- Відправляємо на ніч у холодильник.
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