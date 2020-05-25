Полуничний торт: рецепт від Володимира Троцького

Що може бути краще полуничного торта? До того ж якщо це не лише смачно, а й дуже корисно. Суперфіналіст «МастерШеф»-7 Володимир Троцький поділився рецептом страви, скуштувавши яку, ви зрозумієте, що таке райська насолода. Її переваги – низькокалорійна, без випічки, борошна, цукру і неймовірно смачна. Обережніше: вона викликає звикання з першої ложки! Детальний рецепт полуничного торта – в матеріалі.

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Інгредієнти:

сир (9%) – 1 кг

полуниця – 1 кг

курага – 100 г

сметана (20%) – 200 г

мед – за смаком

ваніль – 1 стручок (можете замінити ванільним цукром)

волоський горіх – 150 г

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Приготування:

Сир, горіхи, курага, мед і ваніль пюрувати до гладкості занурювальним блендером. Додати сметану. Розділити суміш на 2 – 3 частини. Викладаємо на блюдо сир і покриваємо всю площу полуницею (хвостиками вниз). Чергуючи шари: сир – полуниця, полуниця – сир. Відправляємо на ніч у холодильник.

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