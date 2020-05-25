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Полуничний торт: рецепт від Володимира Троцького

25.05.2020

Що може бути краще полуничного торта? До того ж якщо це не лише смачно, а й дуже корисно. Суперфіналіст «МастерШеф»-7 Володимир Троцький поділився рецептом страви, скуштувавши яку, ви зрозумієте, що таке райська насолода. Її переваги – низькокалорійна, без випічки, борошна, цукру і неймовірно смачна. Обережніше: вона викликає звикання з першої ложки! Детальний рецепт полуничного торта – в матеріалі.

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полуничний торт

Інгредієнти:

  • сир (9%) – 1 кг
  • полуниця – 1 кг
  • курага – 100 г
  • сметана (20%) – 200 г
  • мед – за смаком
  • ваніль – 1 стручок (можете замінити ванільним цукром)
  • волоський горіх – 150 г

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Приготування:

  1. Сир, горіхи, курага, мед і ваніль пюрувати до гладкості занурювальним блендером.
  2. Додати сметану.
  3. Розділити суміш на 23 частини.
  4. Викладаємо на блюдо сир і покриваємо всю площу полуницею (хвостиками вниз). Чергуючи шари: сир – полуниця, полуниця – сир.
  5. Відправляємо на ніч у холодильник.

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