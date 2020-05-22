Шоколадний брауні з горіхами і курагою від Сержика Файного
22.05.2020
Солодощі завжди користуються особливою популярністю. Покроковий рецепт приготування шоколадного брауні з горіхами і курагою від суперфіналіста «МастерШеф»-8 Сержика Файного знайдете в матеріалі.
Інгредієнти:
- Чорний шоколад — 220 г
- Вершкове масло — 140 г ⠀ ⠀
- Яйця — 4 шт.
- Цукор — 150 г
- Борошно — 100—110 г
- Какао — 20 г ⠀
- Курага, горіхи і цедра лимона — за смаком
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Приготування:
- Розтопити масло з шоколадом на паровій бані.
- Тим часом збити блендером жовтки з цукром до пишної консистенції.
- Коли шоколад охолоне до кімнатної температури, влити його в жовтки.
- Додати, просіюючи, борошно, горіхи, какао, курагу, цедру лимона.
- Пекти при температурі 180 градусів 20—25 хвилин.
Смачного!
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