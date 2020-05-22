Солодощі завжди користуються особливою популярністю. Покроковий рецепт приготування шоколадного брауні з горіхами і курагою від суперфіналіста «МастерШеф»-8 Сержика Файного знайдете в матеріалі.

Інгредієнти:

Чорний шоколад — 220 г

Вершкове масло — 140 г ⠀ ⠀

Яйця — 4 шт.

Цукор — 150 г

Борошно — 100—110 г

Какао — 20 г ⠀

Курага, горіхи і цедра лимона — за смаком

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Приготування:

Розтопити масло з шоколадом на паровій бані. Тим часом збити блендером жовтки з цукром до пишної консистенції. Коли шоколад охолоне до кімнатної температури, влити його в жовтки. Додати, просіюючи, борошно, горіхи, какао, курагу, цедру лимона. Пекти при температурі 180 градусів 20—25 хвилин.

Смачного!

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