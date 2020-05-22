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Шоколадний брауні з горіхами і курагою від Сержика Файного

22.05.2020

Солодощі завжди користуються особливою популярністю. Покроковий рецепт приготування шоколадного брауні з горіхами і курагою від суперфіналіста «МастерШеф»-8 Сержика Файного знайдете в матеріалі.

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Інгредієнти:

  • Чорний шоколад — 220 г
  • Вершкове масло — 140 г ⠀ ⠀
  • Яйця — 4 шт.
  • Цукор — 150 г
  • Борошно — 100—110 г
  • Какао — 20 г ⠀
  • Курага, горіхи і цедра лимона — за смаком

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Приготування:

  1. Розтопити масло з шоколадом на паровій бані.
  2. Тим часом збити блендером жовтки з цукром до пишної консистенції.
  3. Коли шоколад охолоне до кімнатної температури, влити його в жовтки.
  4. Додати, просіюючи, борошно, горіхи, какао, курагу, цедру лимона.
  5. Пекти при температурі 180 градусів 20—25 хвилин.

Смачного!

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