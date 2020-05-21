Меренга з полуницею: рецепт від Володимира Ярославського

Як приготувати меренгу з полуницею? Ідея цього десерту прийшла до судді «МастерШеф. Професіонали» Володимира Ярославського з італійської кухні. Хоча він зізнається, що подібні ягідно-меренгові поєднання ми можемо побачити в багатьох кухнях світу – знаменита «Анна Павлова» або «Етон мес». Покроковий рецепт меренги з полуницею читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

полуниця – 500 г

маскарпоне – 100 г

крем англез – 200 г

меренга з шоколадом – 200 г

Інгредієнти для крему англез:

молоко – 100 г

вершки – 80 г

жовтки – 3 шт.

Приготування:

Змішати жовтки і цукор, молоко і вершки разом. Довести майже до кипіння і влити у вершкову суміш тонкою цівкою. На водяній бані всю суміш довести до 85 градусів, або на око, щоб суміш стала, як крем – залишалася на лопатці однорідною. Відставити, остудити.

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Інгредієнти для меренги:

білок – 100 г

цукор – 180 г

чорний шоколад – 25 г

Приготування:

Збити білки до легкої піни. Потроху додавати цукор, продовжуючи збивати, і, коли цукор повністю розчиниться, влити розтоплений чорний шоколад, але не вимішувати його до кінця, а, зробивши легку «мармуровість», викласти суміш на пергамент. Сушити за температури 90 градусів ніч. Руками кришимо меренгу на невеликі шматочки. Додаємо маскарпоне невеликими шматочками і англез. Добре все перемішуємо. Розкладаємо на 4 креманки, а зверху рясно і щедро насипаємо підготовлену і нарізану полуницю.

Смачного!

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