Зараз набирають популярності сироїдні страви, у тому числі й морозиво. Рецепт сироїдного полуничного морозива, від якого не повніють, а тільки худнуть, обов’язково сподобається будь-якій господині. Покроковий рецепт полуничного морозива з ваніллю і курагою від учасниці «МастерШеф»-5 Катерини Великої читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

банани стиглі – 200 г

полуниця або будь-які інші ягоди – 400 г

курага – 50 г

ваніль – половинка стручка

мед – за бажанням

Приготування:

Банан і полуницю відправити в морозилку на півгодини. Занурювальним блендером пюруємо. Додаємо ваніль, курагу і ще збиваємо 5 секунд, щоб курага не перетворилася в пюре. Спробуйте: якщо хочеться більш солодке морозиво, додайте ложку меду. Відправляємо в морозилку на 1 годину.

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