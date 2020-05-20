Полуничне морозиво з ваніллю і курагою: рецепт від Катерини Великої
20.05.2020
Зараз набирають популярності сироїдні страви, у тому числі й морозиво. Рецепт сироїдного полуничного морозива, від якого не повніють, а тільки худнуть, обов’язково сподобається будь-якій господині. Покроковий рецепт полуничного морозива з ваніллю і курагою від учасниці «МастерШеф»-5 Катерини Великої читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- банани стиглі – 200 г
- полуниця або будь-які інші ягоди – 400 г
- курага – 50 г
- ваніль – половинка стручка
- мед – за бажанням
Приготування:
- Банан і полуницю відправити в морозилку на півгодини.
- Занурювальним блендером пюруємо.
- Додаємо ваніль, курагу і ще збиваємо 5 секунд, щоб курага не перетворилася в пюре.
- Спробуйте: якщо хочеться більш солодке морозиво, додайте ложку меду.
- Відправляємо в морозилку на 1 годину.
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