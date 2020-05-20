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Полуничне морозиво з ваніллю і курагою: рецепт від Катерини Великої

20.05.2020

Зараз набирають популярності сироїдні страви, у тому числі й морозиво. Рецепт сироїдного полуничного морозива, від якого не повніють, а тільки худнуть, обов’язково сподобається будь-якій господині. Покроковий рецепт полуничного морозива з ваніллю і курагою від учасниці «МастерШеф»-5 Катерини Великої читайте в матеріалі.

Клубничное мороженое с ванилью и курагой: рецепт от Екатерины Великой

Інгредієнти:

  • банани стиглі 200 г
  • полуниця або будь-які інші ягоди 400 г
  • курага 50 г
  • ваніль половинка стручка
  • мед за бажанням

Приготування:

  1. Банан і полуницю відправити в морозилку на півгодини.
  2. Занурювальним блендером пюруємо.
  3. Додаємо ваніль, курагу і ще збиваємо 5 секунд, щоб курага не перетворилася в пюре.
  4. Спробуйте: якщо хочеться більш солодке морозиво, додайте ложку меду.
  5. Відправляємо в морозилку на 1 годину.

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