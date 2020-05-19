Холодний борщ: рецепт від Володимира Ярославського

Холодний борщ – смак знайомий багатьом з дитинства. Цей освіжаючий суп радує не тільки смаком, але і своїми корисними якостями. Секретами приготування холодного борщу поділився суддя «МастерШеф. Професіонали» Володимир Ярославський. Покроковий рецепт холодного борщу читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

великий печений буряк – 1 шт.

середній огірок – 1 шт.

варене яйце – 3 шт.

редис – 2 шт.

варена картопля – за смаком

курячий бульйон – 1/2 л

куряче стегенце відварне – 1 шт.

зелена цибуля, петрушка, кріп – в необмеженій кількості

гірчиця – 2 ч. л.

сік 1/4 лимона

сметана 25% – 150-200 г

сіль за смаком

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Приготування:

Змішуємо варені жовтки з сіллю і гірчицею. Додаємо сметану і добре розтираємо, потім додаємо бульйон. Буряк, редис, огірок і білок вареного яйця нарізаємо дрібною соломкою. Зелень нарізаємо просто дрібно. Все змішуємо і відправляємо в холодильник на пару годин настоятися до малинового кольору. Доводимо ще раз до смаку і подаємо.

Поради від Володимира Ярославського:

Буряк беріть середніх розмірів і самого яскравого кольору – вона смачніше.

Зелені ніколи не шкодуйте – чим більше тим смачніше.

Не шкодуйте гірчиці, і якщо «брак» смаку, значить додайте солі і лимонного соку ще.

Ніколи не використовуйте в супи «кучеряву» петрушку вона прям ріже горло і не має яскравого смаку та аромату.

Смачного!

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