Лінгуїне, або лінгвінетте – класичні італійські макаронні вироби. Вони тонші, ніж фетучіні, і за формою нагадують злегка сплюснуті спагеті. Лінгуїне зазвичай подають з морепродуктами або песто. Покроковий рецепт приготування лінгуїне з мідіями від переможця «МастерШеф»-7 Вадима Бжезинського читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

паста – 200 г

мідії – 600 г

томати свіжі – 400 г

цибуля ріпчаста – 1 шт.

часник – 2 зубчики

лимон – 1/2 шт.

вино біле сухе – 70 мл

оливкова олія – ​​20 мл

сир (пармезан) – 15 г

петрушка – 25 г

базилік – 25 г

сіль, перець за смаком

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Приготування:

Пасту варимо 8 хвилин. Розігріваємо сковороду, обсмажуємо цибулю до прозорого кольору, додаємо дрібно нарізаний часник. Бланшуємо томати 10 секунд в окропі й очищаємо від шкірки. Нарізаємо дрібними кубиками і додаємо в сковороду до наших інгредієнтів. Томимо на повільному вогні 5 – 7 хвилин. Викладаємо мідії, вливаємо вино, сіль, перець і половину дрібно нарізаної зелені (петрушка, базилік); щойно мідії розкриються – вимикаємо вогонь. Викладаємо мідії в окремий посуд, а пасту в сковороду в отриманий томатний соус. Перемішуємо пасту в соусі і викладаємо на тарілку разом з готовими мідіями. Зверху посипаємо пармезаном, скроплюємо оливковою олією і зеленню.

Смачного!

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