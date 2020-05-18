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Лінгуїне з мідіями: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)

18.05.2020

Лінгуїне, або лінгвінетте класичні італійські макаронні вироби. Вони тонші, ніж фетучіні, і за формою нагадують злегка сплюснуті спагеті. Лінгуїне зазвичай подають з морепродуктами або песто. Покроковий рецепт приготування лінгуїне з мідіями від переможця «МастерШеф»-7 Вадима Бжезинського читайте в матеріалі.

Лингуине с мидиями: рецепт

Інгредієнти:

  • паста 200 г
  • мідії 600 г
  • томати свіжі 400 г
  • цибуля ріпчаста 1 шт.
  • часник 2 зубчики
  • лимон 1/2 шт.
  • вино біле сухе 70 мл
  • оливкова олія ​​20 мл
  • сир (пармезан) 15 г
  • петрушка 25 г
  • базилік 25 г
  • сіль, перець за смаком

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Приготування:

  1. Пасту варимо 8 хвилин.
  2. Розігріваємо сковороду, обсмажуємо цибулю до прозорого кольору, додаємо дрібно нарізаний часник.
  3. Бланшуємо томати 10 секунд в окропі й очищаємо від шкірки.
  4. Нарізаємо дрібними кубиками і додаємо в сковороду до наших інгредієнтів.
  5. Томимо на повільному вогні 57 хвилин.
  6. Викладаємо мідії, вливаємо вино, сіль, перець і половину дрібно нарізаної зелені (петрушка, базилік); щойно мідії розкриються – вимикаємо вогонь.
  7. Викладаємо мідії в окремий посуд, а пасту в сковороду в отриманий томатний соус.
  8. Перемішуємо пасту в соусі і викладаємо на тарілку разом з готовими мідіями. Зверху посипаємо пармезаном, скроплюємо оливковою олією і зеленню.

Смачного!

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