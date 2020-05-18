Лінгуїне з мідіями: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)
18.05.2020
Лінгуїне, або лінгвінетте – класичні італійські макаронні вироби. Вони тонші, ніж фетучіні, і за формою нагадують злегка сплюснуті спагеті. Лінгуїне зазвичай подають з морепродуктами або песто. Покроковий рецепт приготування лінгуїне з мідіями від переможця «МастерШеф»-7 Вадима Бжезинського читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- паста – 200 г
- мідії – 600 г
- томати свіжі – 400 г
- цибуля ріпчаста – 1 шт.
- часник – 2 зубчики
- лимон – 1/2 шт.
- вино біле сухе – 70 мл
- оливкова олія – 20 мл
- сир (пармезан) – 15 г
- петрушка – 25 г
- базилік – 25 г
- сіль, перець за смаком
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Приготування:
- Пасту варимо 8 хвилин.
- Розігріваємо сковороду, обсмажуємо цибулю до прозорого кольору, додаємо дрібно нарізаний часник.
- Бланшуємо томати 10 секунд в окропі й очищаємо від шкірки.
- Нарізаємо дрібними кубиками і додаємо в сковороду до наших інгредієнтів.
- Томимо на повільному вогні 5–7 хвилин.
- Викладаємо мідії, вливаємо вино, сіль, перець і половину дрібно нарізаної зелені (петрушка, базилік); щойно мідії розкриються – вимикаємо вогонь.
- Викладаємо мідії в окремий посуд, а пасту в сковороду в отриманий томатний соус.
- Перемішуємо пасту в соусі і викладаємо на тарілку разом з готовими мідіями. Зверху посипаємо пармезаном, скроплюємо оливковою олією і зеленню.
Смачного!
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