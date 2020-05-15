Домашня баранина від Володимира Ярославського
15.05.2020
Апетитне і правильно приготоване м’ясо стане головною стравою вашої сімейної вечері або святкового банкету. Суддя «МастерШеф. Професіонали»-2 Володимир Ярославський поділився рецептом домашньої баранини. Покрокову інструкцію з приготування знайдете в матеріалі.
Інгредієнти:
- Лопатка бараняча
- Сіль – 10 г (на 1 кг м’яса)
- Суміш перців
- Часник – за смаком
- Морква – за смаком
- Червоне вино – 200 мл
- Трави – на ваш смак
- Аджика – за бажанням
- Паста для том-яму – за бажанням
- Вершкове масло – 100–150 г
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Приготування:
- М’ясо попередньо засолити: 10 г солі на 1 кг продукту. Обмастити сумішшю запашного і чорного перцю.
- Нашпигувати м’ясо часником і морквою, скропити червоним вином і залишити на ніч.
- Вранці сформувати «човник» з фольги, покласти туди лопатку, додати трохи вина, обкласти травами і можна ще натерти аджикою або пастою для том-яму.
- Щільно закрити все конвертом. Поставити в духовку на 150 градусів на 1 годину, потім зменшити на 130 градусів на 6 годин.
- Після цього відкрити м’ясо, збільшити температуру до 200–220 градусів і, періодично поливаючи соком, домогтися запеченої коричневої скоринки.
- Вийняти м’ясо, взяти м’ясний сік, що залишався від готування у «човнику», процідити, зняти верхній жир, трохи випарити на сковороді, і затягнути 100–150 грамами вершкового масла. Вийде соус для лопатки.
Смачного!
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