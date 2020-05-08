Хто повинен залишити «МастерШеф. Професіонали»-2 в 11 випуску?
08.05.2020
З кожним тижнем учасників «МастерШеф. Професіонали»-2 стає все менше, а боротьба за головний приз — ще запеклішою. Вже цієї суботи ми побачимо, як 12 найкращих шефів країни продовжать боротися у кулінарних поєдинках. Редакція STB.UA пропонує вам зробити свій прогноз, хто повинен покинути «МастерШеф. Професіонали»-2 в 11 випуску — голосуйте!
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