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Хто повинен залишити «МастерШеф. Професіонали»-2 в 11 випуску?

08.05.2020

З кожним тижнем учасників «МастерШеф. Професіонали»-2 стає все менше, а боротьба за головний приз — ще запеклішою. Вже цієї суботи ми побачимо, як 12 найкращих шефів країни продовжать боротися у кулінарних поєдинках. Редакція STB.UA пропонує вам зробити свій прогноз, хто повинен покинути «МастерШеф. Професіонали»-2 в 11 випуску  голосуйте!

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