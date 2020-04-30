Дорадо на вугіллі від Саші Маслова
30.04.2020
Дорадо на вугіллі стане ідеальною прикрасою будь-якого столу! Учасник «МастерШеф. Професіонали» Саша Маслов розповів, як приготувати цю рибу. Докладний рецепт знайдете в матеріалі.
Інгредієнти:
- Дорадо
- Коріандр
- 4 види перцю: рожевий, білий, чорний, зелений
- Сіль
- Чебрець
- Петрушка
- Базилік
- М’ята
- Солодкі пластівці паприки
- Тертий мускатний горіх
- Оливкова олія
- Шпинат
- Лайм
- Лимон
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Приготування:
- Почистити рибу від лушпиння, прибрати зябра, очі та нутрощі. Зробити надрізи на рибі.
- Взяти ступку і в ній розім’яти спеції. Посолити.
- Натерти всю рибу цедрою лайму, а в середину покласти його шматки. Смажити 15-20 хвилин. Поруч у вугілля кинути половину лайму, щоб по готовності полити їм рибу.
- Смажити обов’язково на відкритому вугіллі.
- Подавати зі шпинатом, приготованому на тих же вугіллі за 1-2 хвилини з оливковою олією, лимоном, сіллю і перцем.
- Приготувати до риби будь-який гарнір за бажанням.
Смачного!
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