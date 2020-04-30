Дорадо на вугіллі стане ідеальною прикрасою будь-якого столу! Учасник «МастерШеф. Професіонали» Саша Маслов розповів, як приготувати цю рибу. Докладний рецепт знайдете в матеріалі.

Інгредієнти:

Дорадо

Коріандр

4 види перцю: рожевий, білий, чорний, зелений

Сіль

Чебрець

Петрушка

Базилік

М’ята

Солодкі пластівці паприки

Тертий мускатний горіх

Оливкова олія

Шпинат

Лайм

Лимон

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Приготування:

Почистити рибу від лушпиння, прибрати зябра, очі та нутрощі. Зробити надрізи на рибі. Взяти ступку і в ній розім’яти спеції. Посолити. Натерти всю рибу цедрою лайму, а в середину покласти його шматки. Смажити 15-20 хвилин. Поруч у вугілля кинути половину лайму, щоб по готовності полити їм рибу. Смажити обов’язково на відкритому вугіллі. Подавати зі шпинатом, приготованому на тих же вугіллі за 1-2 хвилини з оливковою олією, лимоном, сіллю і перцем. Приготувати до риби будь-який гарнір за бажанням.

Смачного!

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