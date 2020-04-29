Ребра в соусі барбекю настільки смачні, що ви готуватимете цю страву ще не один раз. Оригінальним рецептом приготування ребер поділився суддя «МастерШеф. Професіонали»-2 Володимир Ярославський. Як же приготувати ребра в соусі барбекю? Покроковий рецепт читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

нежирні ребра (яловичина або свинина) – 4 кг

червоне сухе вино – 700 г

Coca-Cola – 700 мл

соєвий соус – 40 г

соус табаско (або трохи сухого перцю чилі) – 6 г

мед або цукор – 75 г

бренді або коньяк – 30 г

ворчестер – 20 г

сіль – 25 г

чорний і духмяний перець

кетчуп – 500 г

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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Приготування:

Ребра замочуємо з усіма інгредієнтами, крім кетчупу, на ніч. Потім щільно викладаємо в глибоку ємність для запікання, можна навіть гусятницю. Заливаємо маринадом, накриваємо вирізаним по периметру пергаментом. Закриваємо фольгою і готуємо в розігрітій духовці за температури 160 градусів:

свинячі ребра готуються 2 – 2,5 години;

яловичі – 3 – 4 години до м’якості, через 2 години зменшити температуру до 120 – 130 градусів.

Готові ребра охолоджуємо прямо в посудині, ставимо в холодильник. Коли охолоне, знімаємо весь жир зверху. В ін стане твердим і легко видалиться. Одержаний бульйон виварюємо 4 рази на сковороді, додаємо кетчуп і перемішуємо. Суперсоус барбекю готовий!

Все може лежати в холодильнику приблизно 4–5 днів. Якщо хочете подати ребра – запікаємо їх у фользі хвилин 15, потім відкриваємо фольгу, поливаємо соусом і ще хвилин 7–10 запікаємо.

Смачного!

Джерело: фото взято з Instagram yaroslavskyi_vova

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