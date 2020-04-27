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Яблучний штрудель: рецепт від Євгенії Антощук

27.04.2020
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Євгенія Антощук — учасниця «МастерШеф» — поділилася рецептом свого фірмового яблучного штруделя. Саме її штрудель Ектор Хіменес-Браво одного разу назвав найкращим за всі сезони «МастерШеф». Читайте в нашому матеріалі покроковий рецепт яблучного штруделя від Жені Антощук.

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Інгредієнти:

Для тіста:

  • борошно — 130 г
  • вода — 60—70 мл
  • оливкова олія — ​​30 г

Для начинки:

  • яблука — 3 шт.
  • кориця — 2 ч. л.
  • цукор — 2 ст. л.
  • родзинки — жменя
  • волоські горіхи — жменя

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Приготування:

  1. Замісіть тісто. Борошно насипте гіркою на силіконовий килимок і зробіть заглибину в центрі. Вливайте у туди по черзі потроху води та олії. Тісто необхідно добре вимісити, щоб воно було гладким і м’яким. Готове тісто обгорніть харчовою плівкою і сховайте у холодильник.
  2. Приготуйте начинку. Помийте та очистіть яблука від шкірки. Наріжте яблука кубиками розміром 1х1 см. Додайте до яблук корицю, цукор, лимонний сік і дайте 5 хвилин настоятися.
  3. Розігрійте сковороду і розтопіть у ній цукор до бурштинового кольору. Додайте вершкове масло та яблука, постійно помішуючи суміш. Готуйте яблука близько 10 хвилин, щоб вийшов сік і вони зменшилися в розмірі. Щоб начинка не пригорала, можна в процесі приготування ще додавати вершкове масло.
  4. Запарте родзинки окропом. Також, за бажанням, підготуйте для начинки волоські горіхи: попередньо обсмажте, очистіть та подрібніть їх.
  5. Розкатайте тісто дуже тонко, щоб воно практично просвічувалось.
  6. Викладіть на тісто яблука прямокутником, відступивши від краю 5 см. Також можна розкласти начинку і по всьому тісту. Зверху викладіть родзинки і горіхи. Можна додати ще кубик вершкового масла. Якщо ви хочете, щоб штрудель вийшов сухішим, то зверху на начинку можна додати подрібнені сухарі.
  7. Поступово загортайте штрудель. Обов’язково заліпіть штрудель з боків. Змастіть зверху яйцем і посипте корицею. Викладіть штрудель швом донизу на змащене маслом деко. Випікайте за температури 180 градусів до готовності, поки тісто не стане хрустким.

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