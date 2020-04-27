Морквяний торт: рецепт від Івана Мілановича
27.04.2020
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Морквяний торт дуже смачний, корисний і досить швидко готується. Кожна господиня витратить лише годину свого часу. Секретами приготування цього смачного і корисного десерту поділився переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович. Покроковий рецепт морквяного торта читайте в матеріалі.
Інгредієнти для тіста:
- яйця – 4 шт.
- борошно – 2 склянки (350 г)
- коричневий цукор – 1 склянка (150–170 г)
- морква (дрібно натерта) – 400 г
- ванільний цукор – 20 г
- сік половини апельсина
- цедра цілого апельсина
- кориця – дрібка
- мигдальні пластівці – 50 г
- фісташки (несолоні) – 70 г
- волоський горіх – 70 г
- розпушувач – 2 ч. л.
- сіль – дрібка
- арахісове або рослинне масло – 1 склянка (200 мл)
Інгредієнти для крему:
- філадельфія – 250 г
- маскарпоне – 250 г
- вершкове масло – 100 г
- цукрова пудра – 150 г
- сіль – дрібка
- цедра половини апельсина
- ванілін – дрібка
Приготування:
- Для тіста окремо збити жовтки і білки.
- Перемішати всі сухі інгредієнти, борошно просіяти.
- Горіхи подрібнити і обсмажити на слабкому вогні і сухій сковороді 7–10 хвилин.
- Акуратно вимішати всі інгредієнти.
- Розділити готове тісто на три частини і випікати коржі за температури 200 °С, поки вони не стануть глибоко золотистого кольору (+/- 15 хвилин кожен).
- Не діставайте коржі відразу ж з форми, інакше вони осядуть. Дайте постояти близько 10 хвилин.
- Для крему всі інгредієнти збити. Важливо, щоб все було кімнатної температури.
- Перед формуванням торта кожен корж швидко вимочити з двох сторін у рідині для просочення. Я використовував сік одного апельсина, близько 100 мл води і 50 г цукрової пудри.
Смачного!
Джерело: Instagram – milan.i.m
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