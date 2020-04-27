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Морквяний торт: рецепт від Івана Мілановича

27.04.2020
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Морквяний торт дуже смачний, корисний і досить швидко готується. Кожна господиня витратить лише годину свого часу. Секретами приготування цього смачного і корисного десерту поділився переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович. Покроковий рецепт морквяного торта читайте в матеріалі.

морковный торт рецепт от ивана милановича

Інгредієнти для тіста:

  • яйця 4 шт.
  • борошно 2 склянки (350 г)
  • коричневий цукор 1 склянка (150170 г)
  • морква (дрібно натерта) 400 г
  • ванільний цукор 20 г
  • сік половини апельсина
  • цедра цілого апельсина
  • кориця дрібка
  • мигдальні пластівці 50 г
  • фісташки (несолоні) 70 г
  • волоський горіх 70 г
  • розпушувач 2 ч. л.
  • сіль дрібка
  • арахісове або рослинне масло 1 склянка (200 мл)

Інгредієнти для крему:

  • філадельфія 250 г
  • маскарпоне 250 г
  • вершкове масло 100 г
  • цукрова пудра 150 г
  • сіль дрібка
  • цедра половини апельсина
  • ванілін дрібка

Приготування:

  1. Для тіста окремо збити жовтки і білки.
  2. Перемішати всі сухі інгредієнти, борошно просіяти.
  3. Горіхи подрібнити і обсмажити на слабкому вогні і сухій сковороді 710 хвилин.
  4. Акуратно вимішати всі інгредієнти.
  5. Розділити готове тісто на три частини і випікати коржі за температури 200 °С, поки вони не стануть глибоко золотистого кольору (+/- 15 хвилин кожен).
  6. Не діставайте коржі відразу ж з форми, інакше вони осядуть. Дайте постояти близько 10 хвилин.
  7. Для крему всі інгредієнти збити. Важливо, щоб все було кімнатної температури.
  8. Перед формуванням торта кожен корж швидко вимочити з двох сторін у рідині для просочення. Я використовував сік одного апельсина, близько 100 мл води і 50 г цукрової пудри.

Смачного!

Джерело: Instagram milan.i.m

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