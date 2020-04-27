Морквяний торт: рецепт від Івана Мілановича

Морквяний торт дуже смачний, корисний і досить швидко готується. Кожна господиня витратить лише годину свого часу. Секретами приготування цього смачного і корисного десерту поділився переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович. Покроковий рецепт морквяного торта читайте в матеріалі.

Інгредієнти для тіста:

Інгредієнти для крему:

Приготування:

Для тіста окремо збити жовтки і білки.

Перемішати всі сухі інгредієнти, борошно просіяти.

Горіхи подрібнити і обсмажити на слабкому вогні і сухій сковороді 7 – 10 хвилин.

Акуратно вимішати всі інгредієнти.

Розділити готове тісто на три частини і випікати коржі за температури 200 °С, поки вони не стануть глибоко золотистого кольору (+/- 15 хвилин кожен).

Не діставайте коржі відразу ж з форми, інакше вони осядуть. Дайте постояти близько 10 хвилин.

Для крему всі інгредієнти збити. Важливо, щоб все було кімнатної температури.