Як приготувати удон зі свининою? Приготувати цю надзвичайно смачну страву можна всього за 20 хвилин і без особливих зусиль. Своїм рецептом поділився переможець «МастерШеф»-9 Сергій Денисов. Покроковий рецепт приготування удона зі свининою читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

свиняча корейка — 300 г

морква — 50 г

зелений горошок — 50 г

перець болгарський — 50 г

стручкова квасоля — 50 г

цибуля — 50 г

гриби — 50 г

соус світ-чилі — 30 г

спеції — за смаком

соєвий соус — 20 г

пиво — 50 г

Приготування:

Ставимо розігріватися сковороду. М’ясо відокремлюємо від кістки і ріжемо соломкою. Овочі промиваємо, чистимо і так само нарізаємо соломкою. Свинину маринуємо в соєвому соусі і спеціях. Робимо легкий рідкий кляр на основі пива та борошна. Обсмажуємо свинину до карамельної скоринки і додаємо овочі, все обсмажуємо. Овочі дають свою вологу, тому додаємо соус світ-чилі і випаровуємо зайве. Відварюємо удон 4—5 хвилин (дивимося на упаковці), промиваємо під холодною водою. Змішуємо свинину з овочами і лапшею.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Смачного!

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