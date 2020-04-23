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Удон зі свининою: рецепт від Сергія Денисова

23.04.2020

Як приготувати удон зі свининою? Приготувати цю надзвичайно смачну страву можна всього за 20 хвилин і без особливих зусиль. Своїм рецептом поділився переможець «МастерШеф»-9 Сергій Денисов. Покроковий рецепт приготування удона зі свининою читайте в матеріалі.

удон со свининой

Інгредієнти:

  • свиняча корейка 300 г
  • морква 50 г
  • зелений горошок 50 г
  • перець болгарський 50 г
  • стручкова квасоля 50 г
  • цибуля 50 г
  • гриби 50 г
  • соус світ-чилі 30 г
  • спеції за смаком
  • соєвий соус 20 г
  • пиво 50 г

Приготування:

  1. Ставимо розігріватися сковороду.
  2. М’ясо відокремлюємо від кістки і ріжемо соломкою.
  3. Овочі промиваємо, чистимо і так само нарізаємо соломкою.
  4. Свинину маринуємо в соєвому соусі і спеціях.
  5. Робимо легкий рідкий кляр на основі пива та борошна.
  6. Обсмажуємо свинину до карамельної скоринки і додаємо овочі, все обсмажуємо.
  7. Овочі дають свою вологу, тому додаємо соус світ-чилі і випаровуємо зайве.
  8. Відварюємо удон 4—5 хвилин (дивимося на упаковці), промиваємо під холодною водою.
  9. Змішуємо свинину з овочами і лапшею.
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Смачного!

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