Запіканка – корисна і дуже смачна страва. Її можна створити буквально з нічого, з того, що залишилося у тебе в холодильнику. Своїм рецептом солодкої французької запіканки поділилася суддя «МастерШеф. Професіонали»-2 Ольга Мартиновська. Покроковий рецепт приготування французької запіканки – читайте в матеріалі.

Інгредієнти (порція на 8 осіб):

яйця – 5 шт.

молоко – 300 мл

цукор – 2 ст. л.

борошно – 2 ст. л.

мигдальна (або інша горіхова) пудра – 5 ст. л. (якщо немає – замінити звичайним борошном)

ванільний цукор

розпушувач – 1 пачка

ягоди (будь-які) – 500 г (+ 2 ст. л. цукру)

Приготування:

Яйця з цукром збити до білизни (бланшувати). Ввести всі інші інгредієнти, крім ягід. Форму змастити вершковим маслом. На дно викласти ягоди, залити тістом і посипати мигдальною пудрою або цукром для красивої смачної скоринки. Випікати при 180 градусах 1–1,5 години. Час приготування залежить від розміру форми.

Смачного!

Джерело: YouTube – Оля Куховарит

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