Паска: рецепт від Анастасії Кобиляцької
18.04.2020
Напередодні свята Великодня учасниця «МастерШеф. Професыонали»-2 Анастасія Кобиляцька поділилася з нами рецептом своєї фірмової паски. Насті чудово вдаються десерти та їх презентації, ось і цього разу вона креативно прикрасила свої паски. Читайте в нашому матеріалі покроковий рецепт паски і насолоджуйтеся ароматною випічкою у святковий день.
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Інгредієнти:
- борошно — 3 кг
- жовтки — 20 шт.
- вершкове масло — 750 г
- цукор — 1200 г
- родзинки — 600 г
- ваніль
- сіль
- цедра 4 лимонів
- сметана — 300 г
- свіжі дріжджі — 200 г
- молоко — 1200 мл
Спосіб приготування:
- Приготуйте опару. Перетріть дріжджі з 2–3 ст. л. цукру. З’єднайте їх із 500 мл теплого молока. Додайте борошно, щоб вийшла консистенція тіста, як для оладків. Все перемішайте і залиште піднятися у 2–3 рази, щоб з’явилася характерна шапочка.
- Поки підходить опара, окремо змішайте жовтки з ложкою цукру, нагрійте молоко з цукром, що залишився, розтопіть масло, натріть цедру, запарте родзинки, підготуйте сметану.
- Як тільки опара підійде, по черзі додайте всі компоненти. Добре вимісіть тісто, підливаючи олію, щоб тісто не забилося. Дайте тісту підійти ще раз.
- Щойно тісто збільшиться у 2–3 рази, обімніть його. Змастіть формочки маслом і викладіть тісто на 1/3 формочки. Дайте підійти паскам на 2/3.
- Поставте паски в духовку, розігріту до 150 градусів, потім збільшіть температуру до 180 градусів. Визначайте готовність за кольором і перевіряйте дерев’яною паличкою.
- Готові паски змастіть глазур’ю і прикрасьте за смаком.
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