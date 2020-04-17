А ви пам’ятаєте, коли на телеканалі СТБ вийшов найперший випуск шоу «МастерШеф»? У 2011 році! Тільки уявіть, скільки талановитих учасників ми побачили у кожному новому сезоні. У багатьох життя буквально розділилося на «до» і «після» участі в кулінарному шоу. Якими ми їх пам’ятаємо та як вони виглядають зараз? Редакція сайту STB.UA приготувала для вас цікаву фотодобірку з найяскравішими учасниками за всі сезони «МастерШеф».

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Тетяна Стребкова – 1 сезон «МастерШеф»

Олександр Білодід – 2 сезон «МастерШеф»

Андрій Колесник – 3 сезон «МастерШеф»

Самвел Адамян – 4 сезон «МастерШеф»

Катерина Велика – 5 сезон «МастерШеф»

Катерина Пєскова – 6 сезон «МастерШеф»

Через деякий час Катя повернулася на проєкт, але вже у якості професіонала

Вадим Бжезинський (Пава) – 7 сезон «МастерШеф»

Сержик Файний – 8 сезон «МастерШеф»

Кієу Тхук Ань (Аннушка) – 9 сезон «МастерШеф»

Анастасія Кобиляцька – «МастерШеф. Кулінарний випускний»

Маленька дівчинка стала справжнім профі й зараз бореться за перемогу у другому сезоні «МастерШеф. Професіонали»

Катерина Яблонська – 1 сезон «МастерШеф. Професіонали»

Єфим Кравченко – 2 сезон «МастерШеф. Професіонали»

Після закінчення зйомок другого сезону «МастерШеф. Професіонали» хлопець вирішив кардинально змінити імідж. Чому він збрив волосся? Про це ми розповімо вам трохи пізніше.

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