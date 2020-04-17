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До і після: Як зараз виглядають найяскравіші учасники всіх сезонів «МастерШеф»

17.04.2020

А ви пам’ятаєте, коли на телеканалі СТБ вийшов найперший випуск шоу «МастерШеф»? У 2011 році! Тільки уявіть, скільки талановитих учасників ми побачили у кожному новому сезоні. У багатьох життя буквально розділилося на «до» і «після» участі в кулінарному шоу. Якими ми їх пам’ятаємо та як вони виглядають зараз? Редакція сайту STB.UA приготувала для вас цікаву фотодобірку з найяскравішими учасниками за всі сезони «МастерШеф».

Більше на тему: Життя після шоу: досягнення переможця і найяскравіших учасників 1 сезону «МастерШеф. Професіонали»

Тетяна Стребкова – 1 сезон «МастерШеф» 

Олександр Білодід – 2 сезон «МастерШеф» 

Андрій Колесник – 3 сезон «МастерШеф» 

Самвел Адамян – 4 сезон «МастерШеф» 

Катерина Велика – 5 сезон «МастерШеф» 

Катерина Пєскова – 6 сезон «МастерШеф» 

Через деякий час Катя повернулася на проєкт, але вже у якості професіонала

Вадим Бжезинський (Пава) – 7 сезон «МастерШеф» 

Сержик Файний – 8 сезон «МастерШеф» 

Кієу Тхук Ань (Аннушка) – 9 сезон «МастерШеф» 

Анастасія Кобиляцька – «МастерШеф. Кулінарний випускний» 

Маленька дівчинка стала справжнім профі й зараз бореться за перемогу у другому сезоні «МастерШеф. Професіонали»

Катерина Яблонська – 1 сезон «МастерШеф. Професіонали» 

Єфим Кравченко – 2 сезон «МастерШеф. Професіонали» 

Після закінчення зйомок другого сезону «МастерШеф. Професіонали» хлопець вирішив кардинально змінити імідж. Чому він збрив волосся? Про це ми розповімо вам трохи пізніше.

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