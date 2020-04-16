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Ектор Хіменес-Браво: найкращі образи судді «МастерШеф. Професіонали»-2

16.04.2020

Незмінний суддя «МастерШеф. Професіонали»-2 і справжній гуру кулінарного мистецтва Ектор Хіменес-Браво завжди виділявся своїм стилем. Кожен образ – яскравий, деталізований і запам’ятовується. Поки ми з нетерпінням чекаємо новий випуск, пропонуємо подивитися підбірку найкращих образів Ектор Хіменес-Браво.

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