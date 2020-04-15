Удон зі свининою: рецепт від Сергія Денисова
15.04.2020
Як приготувати удон зі свининою? Приготувати цю надзвичайно смачну страву можна всього за 20 хвилин і без особливих зусиль. Своїм рецептом поділився учасник «МастерШеф»-9 Сергій Денисов. Покроковий рецепт приготування удона зі свининою читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- свиняча корейка — 300 г
- морква — 50 г
- зелений горошок — 50 г
- перець болгарський — 50 г
- стручкова квасоля — 50 г
- цибуля — 50 г
- гриби — 50 г
- соус світ-чилі — 30 г
- спеції — за смаком
- соєвий соус — 20 г
- пиво — 50 г
Приготування:
- Ставимо розігріватися сковороду.
- М’ясо відокремлюємо від кістки і ріжемо соломкою.
- Овочі промиваємо, чистимо і так само нарізаємо соломкою.
- Свинину маринуємо в соєвому соусі і спеціях.
- Робимо легкий рідкий кляр на основі пива та борошна.
- Обсмажуємо свинину до карамельної скоринки і додаємо овочі, все обсмажуємо.
- Овочі дають свою вологу, тому додаємо соус світ-чилі і випаровуємо зайве.
- Відварюємо удон 4—5 хвилин (дивимося на упаковці), промиваємо під холодною водою.
- Змішуємо свинину з овочами і лапшею.
Смачного!
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