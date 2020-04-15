Салат з язиком, апельсинами і рукколою від Івана Мілановича
15.04.2020
Салат з язиком – досить незвичайна, але дуже смачна страва. Для того, щоб язик вийшов ніжним і танув у роті дуже важливо дотримуватися правильної технології приготування. Покроковий рецепт салату з язиком, апельсинами і рукколою від переможця «МастерШеф»-8 Івана Мілановича читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- свинячий язик – 300 г
- апельсин – 1 шт.
- зелень рукколи – 150 г
- лимон – 1 шт.
- масло гірчичне – 30 г
- діжонська гірчиця – 20 г
- чорний перець
- лавровий лист
- цибуля ріпчаста – 1 шт.
- середня морква – 1 шт.
- селера (стебло) – 1 шт.
- гвоздика – кілька зерен
- чилі (мелений)
- куркума
- насіння льону
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Приготування:
- Ретельно промити язик і зачистити біля основи. Очищати від плівки не потрібно, це краще зробити в кінці.
- Покладіть язик на 30-50 хвилин у холодну воду.
- Дістати і відправити у каструлю, заливши свіжою водою.
- Додати крупно порізану цибулю, моркву, стебло селери і спеції (чорний перець, чилі, лавровий лист, куркуму, гвоздику). Повинен вийти дуже пряний щільний бульйон. Солити язик не потрібно. Це робиться в кінці.
- Довести до кипіння і варити на повільному вогні 2-3 години (якщо язик яловичий – до 4-ох годин).
- Посолити язик за 10-15 хвилин до готовності.
- Перед нарізкою з язика слід зняти шкіру.
- Подавати з філе апельсина, рукколою, насінням льону, лимонною цедрою і заправкою.
- Для заправки змішати гірчичне масло з соком 1-го лимона і діжонською гірчицею. Додати сіль, чорний перець і трохи цукру, за смаком.
Смачного!
Джерело: Instagram – milan.i.m
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