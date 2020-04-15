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Ребра в соусі барбекю: рецепт від Володимира Ярославського

15.04.2020

Ребра в соусі барбекю настільки смачні, що ви готуватимете цю страву ще не один раз. Оригінальним рецептом приготування ребер поділився суддя «МастерШеф. Професіонали»-2 Володимир Ярославський. Як же приготувати ребра в соусі барбекю? Покроковий рецепт читайте в матеріалі.

Ребра в соусе барбекю: рецепт

Інгредієнти:

  • нежирні ребра (яловичина або свинина) 4 кг
  • червоне сухе вино 700 г
  • Coca-Cola 700 мл
  • соєвий соус 40 г
  • соус табаско (або трохи сухого перцю чилі) 6 г
  • мед або цукор 75 г
  • бренді або коньяк 30 г
  • ворчестер 20 г
  • сіль 25 г
  • чорний і духмяний перець
  • кетчуп 500 г

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Приготування:

  1. Ребра замочуємо з усіма інгредієнтами, крім кетчупу, на ніч.
  2. Потім щільно викладаємо в глибоку ємність для запікання, можна навіть гусятницю.
  3. Заливаємо маринадом, накриваємо вирізаним по периметру пергаментом.
  4. Закриваємо фольгою і готуємо в розігрітій духовці за температури 160 градусів:
  • свинячі ребра готуються 22,5 години;
  • яловичі 34 години до м’якості, через 2 години зменшити температуру до 120130 градусів.
  1. Готові ребра охолоджуємо прямо в посудині, ставимо в холодильник.
  2. Коли охолоне,  знімаємо весь жир зверху. Він стане твердим і легко видалиться.
  3. Одержаний бульйон виварюємо 4 рази на сковороді, додаємо кетчуп і перемішуємо. Суперсоус барбекю готовий!

Все може лежати в холодильнику приблизно 45 днів. Якщо хочете подати ребра запікаємо їх у фользі хвилин 15, потім відкриваємо фольгу, поливаємо соусом і ще хвилин 710 запікаємо.

Смачного!

Джерело: фото взято з Instagram yaroslavskyi_vova

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