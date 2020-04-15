Як приготувати стейк: поради Володимира Ярославського
Як приготувати стейк? Це питання завжди буде актуальним для любителів ароматного і соковитого м’яса. Для того, щоб приготувати дійсно смачний стейк, важливо знати, яке м’ясо вибрати, температуру і технологію прожарювання. Поради від судді «МастерШеф. Професіонали»-2 Володимира Ярославського, як правильно приготувати стейк, читайте в матеріалі.
Для того, щоб поласувати смачним і соковитим стейком, важливо знати деякі секрети вибору м’яса і безпосередньо приготування. Своїми спостереженнями та порадами поділився суддя найкулінарнішого проєкту країни «МастерШеф. Професіонали» Володимир Ярославський.
Як приготувати стейк: секрети від шеф-кухаря
- Правильний стейк повинен бути нарізаний товщиною 2.5–3.5 см.
- М’ясо необхідно дістати з холодильника мінімум за годину до смаження.
Ідеальна прожарка – це ваш смак, але я, залежно від частини м’яса, рекомендую Medium або Medium rare.
- Смажимо вдома на звичайній сковороді, на добре розігрітій олії, з кожної сторони по 2 рази, до рум’яної скоринки.
Солити і перчити стейк потрібно вже на другому смаженні, інакше м’ясо буде виділяти багато соку.
- Відкладаємо в тепле місце, наприклад, на дерев’яну дошку з фольгою, на 10–15 хвилин.
- Потім розігріваємо сковороду, кладемо м’ясо, ароматні трави, часник і вершкове масло, солимо, перчимо і доводимо ще раз до рум’яної красивої та ароматної скоринки, рясно і не шкодуючи солимо і перчимо.
Правильний стейк не «тече» на тарілці!
Температура прожарювання стейка: особисті спостереження Володимира Ярославського
Прожарка – це температура всередині стейка:
- Rare (сире) – 39–41 °С
- Medium rare – 42–47 °С
- Medium – 48–53 °С
- Medium well – 57 °С
- Well done – 65 °С
- Very well done – 75 °С
Останні 2 не рекомендую зовсім – краще вже тушковане м’ясо їсти.
Смачного!
Джерело: Instagram yaroslavskyi_vova