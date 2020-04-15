Індичка: рецепт від Володимира Ярославського
15.04.2020
Як приготувати ідеально ніжну і соковиту індичку? Своїм рецептом поділився суддя кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали»-2 Володимир Ярославський. Покроковий рецепт приготування індички читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- індичка – 6 кг (1 шт.)
- масло – 200 г
- морква – 1 шт.
- цибуля – 2 шт.
- селера – 1 шт.
- картопля – 3–5 шт.
- мандарини – 2 шт.
- чебрець
- часник – 1 головка
- гірчиця – 100 г
- біле вино – 150 мл
- сіль
- чорний і духмяний перець
- шавлій і гвоздика – за бажанням
- вода – 6–7 л
Приготування почніть за 2–3 дні!
Скільки різних способів приготування я не читав – найкращий рецепт від шефів був з використанням техніки замочування продукту в розсолі.
Один раз на рік наполегливо рекомендую зробити це!
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Приготування:
- Для розсолу на 1 літр води додаємо 35 г солі. Можна додати чорного і духмяного перцю, лавровий лист, трохи гвоздики (всі спеції окремо в невеликій кількості гарячої води довести майже до кипіння, дати охолонути і потім додати в іншу воду).
- Замочуємо індичку на 8–10 годин, повністю занурену, з невеликим пресом зверху.
- Наступного дня в мисці змішайте м’яке вершкове масло, цедру мандаринів клементин і натертий часник. Добре перемішайте до м’якості.
- Візьміть велику індичку і розмістіть під шкірою масло з часником і цедрою, а також листя шавлії.
- Саму тушку рясно натріть сіллю, чорним перцем і звичайної гірчицею – не дуже гострою, з додаванням чебрецю.
- Поставте в холодильник маринуватися ще на добу. Можна і довше.
- У день готування дістаньте тушку на 1–2 години. Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Добре загорніть індичку фольгою так, щоб у середині був «човник» і весь сік залишався в ньому. Залишки мандаринів помістіть всередину птиці, овочі розкладіть навколо, підлийте вина.
- У духовці тримаємо індичку 1 годину, потім зменшуємо температуру до 120–130 градусів і тримаємо ще 3–3,5 години.
- Потім дістаємо деко з птицею, відкриваємо фольгу, зливаємо рідину і змащуємо індичку жиром з рідини, ставимо знову в духовку, розігріту до 220 градусів, і доводимо до рум’яної скоринки.
- Решту соку охолоджуємо, знімаємо застиглий жир (можна потім використовувати для засмажки овочів на бульйон або рагу), а бульйон злегка випаровуємо і загущуємо трохи соусом ру. Якщо будете фарширувати птицю, час на приготування збільшиться на 1,5 години мінімум.
Смачного!
Джерело: фото взято з Instagram yaroslavskyi_vova
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