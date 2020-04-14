Паска: рецепт від Кароліни Залевської

Кароліна Залевська, учасниця «МастерШеф», радо поділилася з нами покроковим рецептом своєї фірмової паски. Читайте рецепт смачної паски просто зараз.

Інгредієнти для тіста (із розрахунку на 10 пасок):

молоко — 1 л

мокрі дріжджі — 150 г

маргарин — 250 г

яйця — 15 шт.

цукор — 4,5 скл.

цедра 5 апельсинів (або 2 пак. ваніліну)

сухофрукти — за смаком (сушена журавлина, родзинки, курага тощо)

олія (для вимішування тіста) — 100—150 мл

просіяне борошно — приблизно 3 кг (залежить від консистенції)

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Спосіб приготування:

Зробіть опару. У великій мисці розітріть дріжджі з 1 склянкою цукру. Додайте тепле молоко та перемішайте, щоб дріжджі розчинилися. Потім поступово додайте приблизно 2—3 склянки борошна. Тісто повинне бути не занадто рідким: за консистенцією воно має повільно стікати з ложки. Залиште опару підходити в теплому місці. Поки сходить опара, розтопіть маргарин на водяній бані. Після того, як опара збільшиться вдвічі, окремо збийте білки та жовтки з цукром в пишну піну. З’єднайте опару зі збитими яйцями, розтопленим маргарином (бажано кімнатної температури), цукатами, дрібно натертою цедрою апельсина чи ваніллю та перемішайте. Поступово введіть просіяне борошно. Будьте обережні з кількістю борошна, щоб паска не вийшла забитою. При вимішуванні руками використовуйте олію, щоб тісто не так прилипало до рук. Тісто треба вимішувати довго, як мінімум 25—30 хвилин, адже від цього залежить пористість паски. Потім накрийте тісто рушником і відставте в тепле місце, щоб воно підійшло. Тісто має збільшитися в 2, а то й 3 рази. Після того, як тісто підійде, його потрібно ще раз обм’яти. Якщо тісто липне, візьміть олію, адже борошно забиває його. Змастіть формочки маргарином. Тісто викладайте на 1/3 форми. І знову залиште в теплому місці, щоб паски підійшли. Змажте паски яйцем, з’єднаним з молоком чи водою. Випікайте при температурі 180 °C до готовності. Прикрашайте паски на свій смак. Наприклад, змастіть їх білковою глазур’ю з додаванням лимонного соку та прикрасьте сухофруктами чи посипкою.

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