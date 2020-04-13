Паска: рецепт від Анастасії Кобиляцької

Напередодні свята Великодня учасниця «МастерШеф. Професыонали»-2 Анастасія Кобиляцька поділилася з нами рецептом своєї фірмової паски. Насті чудово вдаються десерти та їх презентації, ось і цього разу вона креативно прикрасила свої паски. Читайте в нашому матеріалі покроковий рецепт паски і насолоджуйтеся ароматною випічкою у святковий день.

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Інгредієнти:

борошно — 3 кг

жовтки — 20 шт.

вершкове масло — 750 г

цукор — 1200 г

родзинки — 600 г

ваніль

сіль

цедра 4 лимонів

сметана — 300 г

свіжі дріжджі — 200 г

молоко — 1200 мл

Спосіб приготування:

Приготуйте опару. Перетріть дріжджі з 2–3 ст. л. цукру. З’єднайте їх із 500 мл теплого молока. Додайте борошно, щоб вийшла консистенція тіста, як для оладків. Все перемішайте і залиште піднятися у 2–3 рази, щоб з’явилася характерна шапочка. Поки підходить опара, окремо змішайте жовтки з ложкою цукру, нагрійте молоко з цукром, що залишився, розтопіть масло, натріть цедру, запарте родзинки, підготуйте сметану. Як тільки опара підійде, по черзі додайте всі компоненти. Добре вимісіть тісто, підливаючи олію, щоб тісто не забилося. Дайте тісту підійти ще раз. Щойно тісто збільшиться у 2–3 рази, обімніть його. Змастіть формочки маслом і викладіть тісто на 1/3 формочки. Дайте підійти паскам на 2/3. Поставте паски в духовку, розігріту до 150 градусів, потім збільшіть температуру до 180 градусів. Визначайте готовність за кольором і перевіряйте дерев’яною паличкою. Готові паски змастіть глазур’ю і прикрасьте за смаком.

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