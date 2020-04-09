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Що по стилю: найкращі образи судді Володимира Ярославського на «МастерШеф. Професіонали»-2

09.04.2020

Уже цієї суботи, 11 квітня, в ефірі телеканалу СТБ ми побачимо 7 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2! Епізод обіцяє бути шалено захоплюючим і цікавим. Кожен учасник готовий по-справжньому боротися за перемогу. Ну, а поки ми чекаємо новий випуск, пропонуємо подивитися фотодобірку найкращих образів Володимира Ярославського.

Більше на тему: Ольга Мартиновська: найкращі образи судді «МастерШеф. Професіонали»-2

Не пропустіть новий випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже цієї суботи о 19:00 на телеканалі СТБ!

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