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Ольга Мартиновська: найкращі образи судді «МастерШеф. Професіонали»-2

07.04.2020

Новою суддею «МастерШеф. Професіонали»-2 стала незрівнянна Ольга Мартиновська. Кожен новий випуск дивує нас не лише неймовірним рівнем страв, професіоналізмом учасників, а й образами суддів. Тому поки ми з нетерпінням чекаємо новий випуск, пропонуємо подивитися добірку найкращих образів чарівної судді проєкту Ольги Мартиновської.

Більше на тему: Що подивитися на карантині: добірка фільмів і серіалів про кулінарію від Ольги Мартиновської

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