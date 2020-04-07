Ольга Мартиновська: найкращі образи судді «МастерШеф. Професіонали»-2
07.04.2020
Новою суддею «МастерШеф. Професіонали»-2 стала незрівнянна Ольга Мартиновська. Кожен новий випуск дивує нас не лише неймовірним рівнем страв, професіоналізмом учасників, а й образами суддів. Тому поки ми з нетерпінням чекаємо новий випуск, пропонуємо подивитися добірку найкращих образів чарівної судді проєкту Ольги Мартиновської.
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