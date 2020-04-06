У 6 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 шефи підкорювали нові кулінарні висоти. Під час другого випробування учасники готували страви повного циклу. Кожна з 3 команд під коробками отримала не розібрану тушку гусака, індика і селезня. З отриманого продукту професіонали повинні були приготувати якомога більше страв високої кухні. Як виглядають професіонали в дії і як взагалі знімали цей конкурс – дивіться в ексклюзивній фотодобірці.

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