Фаршировані перці — це класична страва болгарської, молдавської, румунської, азербайджанської, грузинської, а також української кухні. На своєму YouTube каналі суддя «МастерШеф. Професіонали»-2 Ольга Мартиновська поділилася своїми секретами приготування цієї страви. Покроковий рецепт фаршированих перців «Під вино» – читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

перці сорту капі різного кольору – 3 шт.

оливкова олія – ​​2 ст. л.

чебрець

Приготування перців:

Перці помити, покласти на деко. Полити оливковою олією, посипати чебрецем і запекти в духовці 10-12 хвилин при температурі 180 градусів. Остудити перчики і зняти шкірку. Насіння дістати ложкою, зберігаючи цілісність овочів.

Інгредієнти для першого варіанту начинки:

вершковий сир – 2 ст. л.

тунець в олії – 2 ст. л.

лимонний сік – 1 ч. л.

сіль – 1 щіпка

орегано або кінза

Інгредієнти для другого варіанту начинки:

фета – 2 ст. л.

суміш спецій: в’ялені томати, часник, перець чорний, сіль

листочки свіжого чебрецю

Інгредієнти для третього варіанту начинки:

хумус (краще домашній) густий

оливкова олія

зіра

шавлія свіжий

лимонний сік

Приготування:

Інгредієнти першого і другого варіанту начинки перемішати до однорідної маси. Попередньо фету розім’яти виделкою. Інгредієнти для третього варіанту начинки перемішати між собою ложкою. За допомогою двох ложок акуратно начинити перці. Посипати їх ароматними травами і додати пару крапель оливкової олії. Вчорашній хліб нарізати скибочками, змастити оливковою олією і натерти часником. Приготувати грінки на сковороді гриль.

Смачного!

Джерело: YouTube – Оля куховарити

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