Тістечко «Шу» – це круглі тістечка з заварного тіста. Своїм універсальним рецептом, з яким зможе впоратися будь-яка господиня, приготування цієї смакоти поділився учасник «МастерШеф. Професіонали»-2 Єфим Кравенко. Примітно, що рецепт тіста ідеально підходить і для іншого десерту – еклера. Покроковий рецепт приготування тістечка «Шу» читайте в матеріалі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Інгредієнти для штройзеля:

борошно – 60 г

мигдальна борошно – 60 г

цукор кассонад – 120 г

вершкове масло – 100 г

Приготування:

У чаші міксера насадкою «лист» змішайте до однорідності кубики холодного вершкового масла з сухими інгредієнтами. Розкачайте між двома листами пергаменту штройзель до товщини 2 мм і заморозьте. На замороженому пласті штройзеля виріжте диски, відповідно до розмірів Шу. Залиште в морозилці до використання.

Інгредієнти для заварного тіста:

вода – 125 мл

молоко – 125 мл

сіль – 5 г

цукор – 12 г

вершкове масло – 100 г

борошно – 165 г

яйця – 200-250 г

Приготування:

У сотейнику доведіть до кипіння воду, молоко, сіль і цукор, і нарізане кубиками вершкове масло. Зніміть з вогню. Додайте просіяне борошно одним прийомом. Змішайте до однорідності за допомогою дерев’яної лопатки. Поверніть на вогонь і просушіть тісто протягом декількох хвилин, постійно помішуючи. Тісто остудіть до 50 градусів. Додайте яйця в кілька прийомів. Кожен раз перемішайте масу до повної однорідності. Кількість яєць може варіюватися від зазначеної ваги, у залежності від сорту борошна. Зробіть розмітку з борошна на перфорованому килимі, щоб тістечка вийшли однакового розміру. Відсадіть Шу згідно вашої розмітки і накрийте диском з штройзелем, за розміром розмітки. Поставте деко з отсаженного шу в попередньо розігріту духовку до 250 градусів і вимкніть. Залиште шу в вимкненій духовці протягом 15-20 хвилин, давши сформуватися виробу. По закінченню часу, включіть її на 165 градусів. Випікайте ще 10-20 хвилин. Під час випічки духовку не відкривати! Готові шу залиште остигати на решітці.

Інгредієнти для заварного крему з ваніллю:

молоко – 500 мл

ваніль – 1 стручок

цукор – 110 г

жовтки – 100 г

крохмаль – 20 г

борошно – 20 г

вершкове масло – 250 г

Приготування:

У сотейнику нагріти молоко з ваніллю. У мисці розтерти жовтки з цукром, після додати борошно і крохмаль. Молоко довести до кипіння. Вилити половину гарячого молока на жовтки. Розмішати. Повернути всю яєчно-молочну суміш до другої половини молока в сотейник. Заварити крем до зникнення присмаку крохмалю. Зняти з вогню. Перекласти в миску і накрити плівкою в контакт. Коли крем буде температурою 40 градусів – ввести холодне вершкове масло. Розмішати до однорідності. Залишити крем в холодильнику на добу. Перед використанням збити.

Інгредієнти для малинового конфі:

малинове пюре – 200 г

цукор – 60 г

крохмаль – 10 г

Приготування:

Змішати всі інгредієнти і заварити до зникнення присмаку крохмалю. Начинити готові тістечка заварним кремом і малиновим конфі за допомогою кондитерського мішка.

Смачного!

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