Тістечко «Шу»: рецепт від Єфима Кравченка
04.04.2020
Тістечко «Шу» – це круглі тістечка з заварного тіста. Своїм універсальним рецептом, з яким зможе впоратися будь-яка господиня, приготування цієї смакоти поділився учасник «МастерШеф. Професіонали»-2 Єфим Кравенко. Примітно, що рецепт тіста ідеально підходить і для іншого десерту – еклера. Покроковий рецепт приготування тістечка «Шу» читайте в матеріалі.
Інгредієнти для штройзеля:
- борошно – 60 г
- мигдальна борошно – 60 г
- цукор кассонад – 120 г
- вершкове масло – 100 г
Приготування:
- У чаші міксера насадкою «лист» змішайте до однорідності кубики холодного вершкового масла з сухими інгредієнтами.
- Розкачайте між двома листами пергаменту штройзель до товщини 2 мм і заморозьте.
- На замороженому пласті штройзеля виріжте диски, відповідно до розмірів Шу.
- Залиште в морозилці до використання.
Інгредієнти для заварного тіста:
- вода – 125 мл
- молоко – 125 мл
- сіль – 5 г
- цукор – 12 г
- вершкове масло – 100 г
- борошно – 165 г
- яйця – 200-250 г
Приготування:
- У сотейнику доведіть до кипіння воду, молоко, сіль і цукор, і нарізане кубиками вершкове масло.
- Зніміть з вогню. Додайте просіяне борошно одним прийомом. Змішайте до однорідності за допомогою дерев’яної лопатки.
- Поверніть на вогонь і просушіть тісто протягом декількох хвилин, постійно помішуючи.
- Тісто остудіть до 50 градусів.
- Додайте яйця в кілька прийомів. Кожен раз перемішайте масу до повної однорідності. Кількість яєць може варіюватися від зазначеної ваги, у залежності від сорту борошна.
- Зробіть розмітку з борошна на перфорованому килимі, щоб тістечка вийшли однакового розміру.
- Відсадіть Шу згідно вашої розмітки і накрийте диском з штройзелем, за розміром розмітки.
- Поставте деко з отсаженного шу в попередньо розігріту духовку до 250 градусів і вимкніть.
- Залиште шу в вимкненій духовці протягом 15-20 хвилин, давши сформуватися виробу.
- По закінченню часу, включіть її на 165 градусів.
- Випікайте ще 10-20 хвилин. Під час випічки духовку не відкривати!
- Готові шу залиште остигати на решітці.
Інгредієнти для заварного крему з ваніллю:
- молоко – 500 мл
- ваніль – 1 стручок
- цукор – 110 г
- жовтки – 100 г
- крохмаль – 20 г
- борошно – 20 г
- вершкове масло – 250 г
Приготування:
- У сотейнику нагріти молоко з ваніллю.
- У мисці розтерти жовтки з цукром, після додати борошно і крохмаль.
- Молоко довести до кипіння. Вилити половину гарячого молока на жовтки. Розмішати.
- Повернути всю яєчно-молочну суміш до другої половини молока в сотейник.
- Заварити крем до зникнення присмаку крохмалю. Зняти з вогню.
- Перекласти в миску і накрити плівкою в контакт.
- Коли крем буде температурою 40 градусів – ввести холодне вершкове масло. Розмішати до однорідності.
- Залишити крем в холодильнику на добу. Перед використанням збити.
Інгредієнти для малинового конфі:
- малинове пюре – 200 г
- цукор – 60 г
- крохмаль – 10 г
Приготування:
- Змішати всі інгредієнти і заварити до зникнення присмаку крохмалю.
- Начинити готові тістечка заварним кремом і малиновим конфі за допомогою кондитерського мішка.
Смачного!
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