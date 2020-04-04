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Тістечко «Шу»: рецепт від Єфима Кравченка

04.04.2020

Тістечко «Шу» – це круглі тістечка з заварного тіста. Своїм універсальним рецептом, з яким зможе впоратися будь-яка господиня, приготування цієї смакоти поділився учасник «МастерШеф. Професіонали»-2 Єфим Кравенко. Примітно, що рецепт тіста ідеально підходить і для іншого десерту – еклера. Покроковий рецепт приготування тістечка «Шу» читайте в матеріалі.

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Інгредієнти для штройзеля:

  • борошно – 60 г
  • мигдальна борошно – 60 г
  • цукор кассонад – 120 г
  • вершкове масло – 100 г

Приготування:

  1. У чаші міксера насадкою «лист» змішайте до однорідності кубики холодного вершкового масла з сухими інгредієнтами.
  2. Розкачайте між двома листами пергаменту штройзель до товщини 2 мм і заморозьте.
  3. На замороженому пласті штройзеля виріжте диски, відповідно до розмірів Шу.
  4. Залиште в морозилці до використання.

Інгредієнти для заварного тіста:

  • вода – 125 мл
  • молоко – 125 мл
  • сіль – 5 г
  • цукор – 12 г
  • вершкове масло – 100 г
  • борошно – 165 г
  • яйця – 200-250 г

Приготування:

  1. У сотейнику доведіть до кипіння воду, молоко, сіль і цукор, і нарізане кубиками вершкове масло.
  2. Зніміть з вогню. Додайте просіяне борошно одним прийомом. Змішайте до однорідності за допомогою дерев’яної лопатки.
  3. Поверніть на вогонь і просушіть тісто протягом декількох хвилин, постійно помішуючи.
  4. Тісто остудіть до 50 градусів.
  5. Додайте яйця в кілька прийомів. Кожен раз перемішайте масу до повної однорідності. Кількість яєць може варіюватися від зазначеної ваги, у залежності від сорту борошна.
  6. Зробіть розмітку з борошна на перфорованому килимі, щоб тістечка вийшли однакового розміру.
  7. Відсадіть Шу згідно вашої розмітки і накрийте диском з штройзелем, за розміром розмітки.
  8. Поставте деко з отсаженного шу в попередньо розігріту духовку до 250 градусів і вимкніть.
  9. Залиште шу в вимкненій духовці протягом 15-20 хвилин, давши сформуватися виробу.
  10. По закінченню часу, включіть її на 165 градусів.
  11. Випікайте ще 10-20 хвилин. Під час випічки духовку не відкривати!
  12. Готові шу залиште остигати на решітці.

Інгредієнти для заварного крему з ваніллю:

  • молоко – 500 мл
  • ваніль – 1 стручок
  • цукор – 110 г
  • жовтки – 100 г
  • крохмаль – 20 г
  • борошно – 20 г
  • вершкове масло – 250 г

Приготування:

  1. У сотейнику нагріти молоко з ваніллю.
  2. У мисці розтерти жовтки з цукром, після додати борошно і крохмаль.
  3. Молоко довести до кипіння. Вилити половину гарячого молока на жовтки. Розмішати.
  4. Повернути всю яєчно-молочну суміш до другої половини молока в сотейник.
  5. Заварити крем до зникнення присмаку крохмалю. Зняти з вогню.
  6. Перекласти в миску і накрити плівкою в контакт.
  7. Коли крем буде температурою 40 градусів – ввести холодне вершкове масло. Розмішати до однорідності.
  8. Залишити крем в холодильнику на добу. Перед використанням збити.

Інгредієнти для малинового конфі:

  • малинове пюре – 200 г
  • цукор – 60 г
  • крохмаль – 10 г

Приготування:

  1. Змішати всі інгредієнти і заварити до зникнення присмаку крохмалю.
  2. Начинити готові тістечка заварним кремом і малиновим конфі за допомогою кондитерського мішка.

Смачного!

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