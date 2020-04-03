Вагасі з дорблю: рецепт від Паші Серветника
03.04.2020
Вагасі – традиційні японські десерти, які відрізняються менш солодким смаком, ніж звичні європейцям солодощі. Переможець першого сезону «МастерШеф. Професіонали» Паша Серветник поділився своїм рецептом з незвичайним поєднанням смаків цієї страви. Покроковий рецепт приготування вагасі з дорблю – читайте в матеріалі.
Інгредієнти для тіста:
- рисове борошно – 60 г
- цукрова пудра – 80 г
- вода – 105 г
Інгредієнти для мусу:
- вершки – 200 г
- сир дорблю – 70 г
- цукрова пудра – 60 г
Приготування:
- Змішуємо всі інгредієнти для тіста.
- Протягом 5 хвилин заварюємо в мікрохвильовці на максимальній потужності, помішуючи кожну хвилину.
- Даємо тісту охолонути при кімнатній температурі. ⠀
- Вершки з пудрою збиваємо до стійких піків.
- Потім додаємо сир і акуратно доводимо до однорідності.
- Остигле тісто розгортаємо, посипаємо цукровою пудрою, наповнюємо мусом і додаємо ягоди малини і полуниці (за смаком) і формуємо кульку. ⠀
Смачного!
Джерело: Instagram – pashaservetnyk
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