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Вагасі з дорблю: рецепт від Паші Серветника

03.04.2020

Вагасі – традиційні японські десерти, які відрізняються менш солодким смаком, ніж звичні європейцям солодощі. Переможець першого сезону «МастерШеф. Професіонали» Паша Серветник поділився своїм рецептом з незвичайним поєднанням смаків цієї страви. Покроковий рецепт приготування вагасі з дорблю – читайте в матеріалі.

вагаси с дорблю

Інгредієнти для тіста:

  • рисове борошно – 60 г
  • цукрова пудра – 80 г
  • вода – 105 г

Інгредієнти для мусу:

  • вершки – 200 г
  • сир дорблю – 70 г
  • цукрова пудра – 60 г

Приготування:

  1. Змішуємо всі інгредієнти для тіста.
  2. Протягом 5 хвилин заварюємо в мікрохвильовці на максимальній потужності, помішуючи кожну хвилину.
  3. Даємо тісту охолонути при кімнатній температурі. ⠀
  4. Вершки з пудрою збиваємо до стійких піків.
  5. Потім додаємо сир і акуратно доводимо до однорідності.
  6. Остигле тісто розгортаємо, посипаємо цукровою пудрою, наповнюємо мусом і додаємо ягоди малини і полуниці (за смаком) і формуємо кульку. ⠀
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Смачного!

Джерело: Instagram – pashaservetnyk

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