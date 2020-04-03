Сирники – проста, корисна і дуже смачна страва. Також вона ідеально підходить для легкого та поживного сніданку. Своїм рецептом поділився суддя «МастерШеф. Професіонали»-2 Володимир Ярославський. Покроковий рецепт приготування сирників читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

Приготування:

Змішати сир, яйце і цукор виделкою.

Додати борошно і ще раз перемішати.

Викласти на дошку або стіл, присипаний борошном.

Сформувати «ковбасу», нарізати ножем і сформувати сирники.

Обсмажити з обох сторін до рум’яності, потім запекти в духовці.

Або досмажити ще по 1 разу з обох боків уже під кришкою. В цьому разі не робіть вироби дуже товстими.

Подаємо з тим, що ви любите – сметана, варення або згущене молоко.