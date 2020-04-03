Сирники: рецепт від Володимира Ярославського
03.04.2020
Сирники – проста, корисна і дуже смачна страва. Також вона ідеально підходить для легкого та поживного сніданку. Своїм рецептом поділився суддя «МастерШеф. Професіонали»-2 Володимир Ярославський. Покроковий рецепт приготування сирників читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- сир (віджатий) – 300 г
- яйця – 1 шт.
- цукор – 25 г
- борошно – 50 г (2 великі ложки з гіркою)
Приготування:
- Змішати сир, яйце і цукор виделкою.
- Додати борошно і ще раз перемішати.
- Викласти на дошку або стіл, присипаний борошном.
- Сформувати «ковбасу», нарізати ножем і сформувати сирники.
- Обсмажити з обох сторін до рум’яності, потім запекти в духовці.
- Або досмажити ще по 1 разу з обох боків уже під кришкою. В цьому разі не робіть вироби дуже товстими.
- Подаємо з тим, що ви любите – сметана, варення або згущене молоко.
- На фото – так подаю у себе в ресторані.
Смачного!
Джерело: фото взято з Instagram yaroslavskyi_vova
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