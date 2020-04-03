Рецепт равіолі з пекорино і білими грибами від Катерини Великої

Що може смакувати краще за домашні равіолі? Мабуть, це найулюбленіша страва у кожній родині. Найтонше тісто, ніжна начинка і ароматний соус не залишать байдужими смакові рецептори. Як приготувати равіолі в домашніх умовах? Покроковий рецепт равіолі з пекорино і білими грибами від учасниці «МастерШеф»-5 Катерини Великої читайте в матеріалі.

Інгредієнти для тіста:

борошно – 300 г

яйця – 2 шт.

оливкова олія – ​​1 ч. л.

Інгредієнти для начинки:

білі гриби або лисички – 200 г

пекорино – 100 г

часник – 1 зубчик

петрушка – 4 гілочки

рослинна олія – 20 г

свіжий чебрець – 2 гілочки

сіль

перець

Більше на тему: Штрудель від Анжели Липської

Інгредієнти для соусу песто:

варене яйце – 1 шт.

оливкова олія – ​​50 г

пармезан – 100 г

базилік – 50 г

часник – 1 зубчик

кедровий горіх – 50 г

морська сіль

Приготування:

Змішуємо борошно з жовтками, яйцями і оливковою олією і замішуємо тісто. Загортаємо тісто в харчову плівку і відправляємо в холодильник на 30 хв. Для соусу змішуємо всі інгредієнти в блендері; якщо соус вийшов сильно густим, додаємо води. На розігріту сковорідку кладемо дрібно порізані гриби і часник, обсмажуємо, додаємо сіль, перець і гілочки чебрецю. Змішуємо гриби з пекорино. Розкачуємо тонко тісто, викладаємо начинку і змащуємо краї жовтком. Вирізаємо равіолі бажаної форми. Відварюємо в підсоленій воді 2 хв. після спливання, зливаємо воду і додаємо соус.

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ.