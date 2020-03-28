Чи реально приготувати страву високої кухні без використання плит? На власному прикладі у 5 випуску учасники «МастерШеф. Професіонали»-2 продемонстрували вищий пілотаж кулінарного мистецтва. Як проходив знімальний процес – дивіться в ексклюзивній фотодобірці.

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