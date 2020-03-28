Страва без плити: як проходив знімальний процес у 5 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 (фотодобірка)
28.03.2020
Чи реально приготувати страву високої кухні без використання плит? На власному прикладі у 5 випуску учасники «МастерШеф. Професіонали»-2 продемонстрували вищий пілотаж кулінарного мистецтва. Як проходив знімальний процес – дивіться в ексклюзивній фотодобірці.
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