В ефір телеканалу СТБ вийшов 4 випуск шоу «МастерШеф. Професіонали»-2. Страва шеф-кухаря – це витвір мистецтва, яка має приваблювати, захоплювати і викликати захват. Професіонали влаштували для суддів цілий марафон неординарних кулінарних перфомансів. Як проходили зйомки цього випробування – дивіться у нашій фотодобірці.

Читайте більше цікавих новин у Viberі Telegram СТБ