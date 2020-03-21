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Фотодобірка 4 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2: як знімали кулінарний перфоманс професіоналів
21.03.2020
В ефір телеканалу СТБ вийшов 4 випуск шоу «МастерШеф. Професіонали»-2. Страва шеф-кухаря – це витвір мистецтва, яка має приваблювати, захоплювати і викликати захват. Професіонали влаштували для суддів цілий марафон неординарних кулінарних перфомансів. Як проходили зйомки цього випробування – дивіться у нашій фотодобірці.
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