Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ibWFzdGVyY2hlZi5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0PiAtLT4=

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Безлактозна пана-кота: рецепт від Єфима Кравченка та Едуарда Канаряна

21.03.2020

Безлактозні і безглютенові страви набирають усе більшої популярності. У 4 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 суддів підкорила безлактозна пана-кота з авокадо і каффір лайму з кулі з маракуї та крамбл на основі аквафаби від Єфима Кравченка та Едуарда Канаряна. Професіонали поділилися своїм переможним рецептом. Покроковий рецепт безлактозної пана-коти від Єфима Кравченка та Едуарда Канаряна – читайте в матеріалі.

Інгредієнти для пана-коти:

  • пюре авокадо – 150 г
  • кокосові вершки – 350 г
  • желатин – 10 г
  • вода – 50 мл
  • какао масло – 5 г
  • стручок ванілі – 1 шт.
  • листя каффір лайму – 3–5 шт.

Приготування безлактозної пана-коти:

  1. Підготуємо желатинову масу: холодною водою заливаємо желатин і даємо набрякнути.
  2. У сотейник налити кокосові вершки, додати насіння ванілі і листя каффір лайму. Довести до кипіння.
  3. Накрити плівкою і дати настоятися протягом 20–30 хвилин.
  4. Перебити м’якоть авокадо з кількома краплями лимонного соку і перетерти через дрібне сито.
  5. Знімаємо плівку з сотейника. Кокосові вершки проціджуємо, зважуємо і доводимо до початкового об’єму (350 г).
  6. Тепер 350 г ароматизованих вершків доводимо до кипіння і виливаємо на пюре з авокадо і желатинову масу.
  7. Пробиваємо занурювальним блендером. Додаємо розтоплене масло какао і знову пробиваємо блендером.
  8. Готову масу розлити по формах і дати повністю замерзнути.

Більше на тему: Ванільна панна-котта від Віктора Перехреста

Інгредієнти для кулі з маракуї:

  • маракуєвий сік – 200 г
  • пектин NH – 3 г
  • цукор – 30 г

Приготування кулі з маракуї:

  1. Змішати цукор з пектином.
  2. Сік маракуї довести до 40 градусів і «дощиком» всипати цукор з пектином.
  3. Довести до кипіння і дати покипіти декілька хвилин.

Інгредієнти для крамблу на основі аквафаби:

  • аквафаба – 100 г
  • мигдальне борошно – 50 г
  • кокосова стружка – 50 г
  • мигдальні слайси – 50 г

Приготування крамблу на основі аквафаби:

  1. Збити аквафабу до стійких піків.
  2. Всипати всі сухі інгредієнти і перемішати.
  3. Висипати на деко і випікати при 160 градусів 10 хвилин.

Для декору Єфим Кравченко та Едуард Канарян радять використовувати 10 грамів кокосової стружки та маленькі листочки.

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viberі TelegramСТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить