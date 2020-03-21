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Безлактозна пана-кота: рецепт від Єфима Кравченка та Едуарда Канаряна
Безлактозні і безглютенові страви набирають усе більшої популярності. У 4 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 суддів підкорила безлактозна пана-кота з авокадо і каффір лайму з кулі з маракуї та крамбл на основі аквафаби від Єфима Кравченка та Едуарда Канаряна. Професіонали поділилися своїм переможним рецептом. Покроковий рецепт безлактозної пана-коти від Єфима Кравченка та Едуарда Канаряна – читайте в матеріалі.
Інгредієнти для пана-коти:
- пюре авокадо – 150 г
- кокосові вершки – 350 г
- желатин – 10 г
- вода – 50 мл
- какао масло – 5 г
- стручок ванілі – 1 шт.
- листя каффір лайму – 3–5 шт.
Приготування безлактозної пана-коти:
- Підготуємо желатинову масу: холодною водою заливаємо желатин і даємо набрякнути.
- У сотейник налити кокосові вершки, додати насіння ванілі і листя каффір лайму. Довести до кипіння.
- Накрити плівкою і дати настоятися протягом 20–30 хвилин.
- Перебити м’якоть авокадо з кількома краплями лимонного соку і перетерти через дрібне сито.
- Знімаємо плівку з сотейника. Кокосові вершки проціджуємо, зважуємо і доводимо до початкового об’єму (350 г).
- Тепер 350 г ароматизованих вершків доводимо до кипіння і виливаємо на пюре з авокадо і желатинову масу.
- Пробиваємо занурювальним блендером. Додаємо розтоплене масло какао і знову пробиваємо блендером.
- Готову масу розлити по формах і дати повністю замерзнути.
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Інгредієнти для кулі з маракуї:
- маракуєвий сік – 200 г
- пектин NH – 3 г
- цукор – 30 г
Приготування кулі з маракуї:
- Змішати цукор з пектином.
- Сік маракуї довести до 40 градусів і «дощиком» всипати цукор з пектином.
- Довести до кипіння і дати покипіти декілька хвилин.
Інгредієнти для крамблу на основі аквафаби:
- аквафаба – 100 г
- мигдальне борошно – 50 г
- кокосова стружка – 50 г
- мигдальні слайси – 50 г
Приготування крамблу на основі аквафаби:
- Збити аквафабу до стійких піків.
- Всипати всі сухі інгредієнти і перемішати.
- Висипати на деко і випікати при 160 градусів 10 хвилин.
Для декору Єфим Кравченко та Едуард Канарян радять використовувати 10 грамів кокосової стружки та маленькі листочки.
Смачного!