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Веганська мусака з тофу і овочами: рецепт від Івана Мілановича
20.03.2020
Мусака — по суті та ж лазанья, де замість листів пасти тонко нарізані баклажани. Переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович пішов ще далі і зробив цю страву повністю веганською, приготувавши бешамель з соєвого молока, а болоньєзе з тофу, томатів і цукіні. Покроковий рецепт приготування читайте в матеріалі.
Інгедієнти:
- Баклажани — 500v600г
- Тофу — щільний, не м’який — 200 г
- Цибулина — 1 шт.
- Помідор — 2 шт.
- Сухе біле вино — 100 мл
- Цукіні — 1 шт.
- Часник — 3 зубчики
- Молоко соєве — 300 мл
- Базилік свіжий зелений — 10—15 г
- Мускатний горіх мелений — 5—7 г
- Борошно — 30 г
- Прованські трави (сухі) — 5—7 г
- Сіль, цукор, перець — за смаком
Приготування:
- Баклажани нарізати тонкими кільцями і замочити в підсоленій воді на 20—30 хвилин.
- Зробимо бешамель з соєвого молока. Для цього на рослинному маслі обсмажити до легкого золотистого кольору борошно і поступово ввести соєве молоко. Додати мускатний горіх і довести до смаку сіллю, перцем і дрібкою цукру.
- Помідори відокремити від шкірки. Для цього їх потрібно опустити в окріп на 10 секунд. Вирізати рідку серцевину (нам знадобиться тільки тверда частина томату). Порізати невеликими кубиками.
- Порізати таким же кубиком цибулю і цукіні. Часник покришити дуже дрібно. Все обсмажити на олії до легко-золотистого кольору і залити білим вином. Випарити практично до повного випаровування рідини.
- Окремо обсмажити до золотистого кольору тофу, нарізаний кубиками. Поєднати з овочевою сумішшю, додати нарізаний свіжий базилік, сухі прованські трави і довести до смаку сіллю, перцем і дрібкою цукру.
- У формі для запікання сформувати овочеву лазанью. Чергуйте шари баклажана з овочевим болоньєзе і соусом бешамель. Відправляйте в духовку на 180 ° на 40—50 хвилин.
Смачного!
Джерело: Instagram — milan.i.m
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