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Рецепт равіолі з пекорино і білими грибами від Катерини Великої

20.03.2020

Що може смакувати краще за домашні равіолі? Мабуть, це найулюбленіша страва у кожній родині. Найтонше тісто, ніжна начинка і ароматний соус не залишать байдужими смакові рецептори. Як приготувати равіолі в домашніх умовах? Покроковий рецепт равіолі з пекорино і білими грибами від учасниці «МастерШеф»-5 Катерини Великої читайте в матеріалі.

равиоли с грибами как приготовить пошаговый рецепт

Інгредієнти для тіста:

  • борошно 300 г
  • яйця 2 шт.
  • оливкова олія ​​1 ч. л.

Інгредієнти для начинки:

  • білі гриби або лисички 200 г
  • пекорино 100 г
  • часник 1 зубчик
  • петрушка 4 гілочки
  • рослинна олія 20 г
  • свіжий чебрець 2 гілочки
  • сіль
  • перець

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Інгредієнти для соусу песто:

  • варене яйце 1 шт.
  • оливкова олія ​​50 г
  • пармезан 100 г
  • базилік 50 г
  • часник 1 зубчик
  • кедровий горіх 50 г
  • морська сіль

Приготування:

  1. Змішуємо борошно з жовтками, яйцями і оливковою олією і замішуємо тісто.
  2. Загортаємо тісто в харчову плівку і відправляємо в холодильник на 30 хв.
  3. Для соусу змішуємо всі інгредієнти в блендері; якщо соус вийшов сильно густим, додаємо води.
  4. На розігріту сковорідку кладемо дрібно порізані гриби і часник, обсмажуємо, додаємо сіль, перець і гілочки чебрецю.
  5. Змішуємо гриби з пекорино.
  6. Розкачуємо тонко тісто, викладаємо начинку і змащуємо краї жовтком.
  7. Вирізаємо равіолі бажаної форми.
  8. Відварюємо в підсоленій воді 2 хв. після спливання, зливаємо воду і додаємо соус.

Смачного!

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