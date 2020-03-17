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Какао: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)

17.03.2020

Як приготувати найсмачніше какао? У переможця «МастерШеф»-7 Вадима Бжезинського (Пави), цей гарячий напій асоціюється з улюбленим смаком з дитинства. Пава поділився з нами покроковим рецептом і секретами приготування ідеального какао. Детальніше читайте в матеріалі.

какао

Інгредієнти:

  • какао – 1 ст. л з гіркою
  • цукор ванільний – 1 пакетик
  • цукор – 1 ч. л.
  • кокосове молоко – 100 мл
  • молоко – 200 мл

Рецепт до геніальності простий!

Приготування:

  1. Поставте сотейник з усіма інгредієнтами на середній вогонь.
  2. Поки какао гріється, постійно потрібно помішувати вінчиком.
  3. Ось і все, какао можна подавати на стіл.
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Смачного!

Какао зможе легко і просто приготувати абсолютно кожен. Зате скільки радості й тепла цей смачний напій даруватиме з кожним новим ковтком, зігріваючи вас у зимові холоди.

Джерело: Instagram – pava_vb

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