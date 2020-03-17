Як приготувати найсмачніше какао? У переможця «МастерШеф»-7 Вадима Бжезинського (Пави), цей гарячий напій асоціюється з улюбленим смаком з дитинства. Пава поділився з нами покроковим рецептом і секретами приготування ідеального какао. Детальніше читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

какао – 1 ст. л з гіркою

цукор ванільний – 1 пакетик

цукор – 1 ч. л.

кокосове молоко – 100 мл

молоко – 200 мл

Рецепт до геніальності простий!

Приготування:

Поставте сотейник з усіма інгредієнтами на середній вогонь. Поки какао гріється, постійно потрібно помішувати вінчиком. Ось і все, какао можна подавати на стіл.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Смачного!

Какао зможе легко і просто приготувати абсолютно кожен. Зате скільки радості й тепла цей смачний напій даруватиме з кожним новим ковтком, зігріваючи вас у зимові холоди.

Джерело: Instagram – pava_vb

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