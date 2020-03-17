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Какао: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)
Як приготувати найсмачніше какао? У переможця «МастерШеф»-7 Вадима Бжезинського (Пави), цей гарячий напій асоціюється з улюбленим смаком з дитинства. Пава поділився з нами покроковим рецептом і секретами приготування ідеального какао. Детальніше читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- какао – 1 ст. л з гіркою
- цукор ванільний – 1 пакетик
- цукор – 1 ч. л.
- кокосове молоко – 100 мл
- молоко – 200 мл
Рецепт до геніальності простий!
Приготування:
- Поставте сотейник з усіма інгредієнтами на середній вогонь.
- Поки какао гріється, постійно потрібно помішувати вінчиком.
- Ось і все, какао можна подавати на стіл.
Смачного!
Какао зможе легко і просто приготувати абсолютно кожен. Зате скільки радості й тепла цей смачний напій даруватиме з кожним новим ковтком, зігріваючи вас у зимові холоди.
Джерело: Instagram – pava_vb