Сьогодні, в останній день зими на телеканалі СТБ стартував другий сезон кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали». Перший випуск приготував багато сюрпризів, дивовижних страв і несподіваних зустрічей. Так, першим випробувати свою долю прийшов підопічний Володимира Ярославського з ресторану «Lucky» Микита Алімов. Як працювати з суддею? І як же Володимир Ярославський відреагував на відверту розповідь хлопця? Подробиці читайте в матеріалі.

Несподівано для судді «МастерШеф. Професіонали »-2 спробувати свої сили прийшов його підопічний. Микита Алімов працює в ресторані Володимира Ярославського «Lucky» на гарячому процесі. Хлопець відверто розповів, що якщо з роздачі шеф кричить твоє ім’я, то це вже точно не означає похвалу.

«Якщо проходячи повз він щось помітить, то затримається поруч на хвилин 15–30. Здаси йому кілька іспитів і все, можеш далі працювати. І ніяких проблем. Упав, віджався і далі працюєш», – розповідає Микита.

Микита відкрив невеликий секрет, що раніше на кухні ресторану судді було набагато більше пластикових контейнерів для сміття, які можна було з легкістю пробити ногою. У свою чергу Володимир Ярославський також розповів про емоції від появи і одкровень свого підопічного:

«Перша думка була, коли я побачив Микиту на кастингу: «О, круто! Нічого собі!». Ектор дуже розпитував про те, як я себе веду на роботі, що я роблю і дуже цікаво було дізнатися як же інші люди, а в цьому випадку твої ж співробітники, оцінюють тебе. У мене дійсно на кухні немає смітників із пластику, тому що я їх всі побив ногами.

Взагалі, я працюю у кухарському взутті, дерев’яних клогі. Їх підошва виготовлена ​​з дерева. Крім того, на ній потовщений і посилений металевий носок, який виконує захисну функцію на той випадок, якщо на ноги впаде 30-кілограмова каструля. І звичайно ж, таке взуття витримує все. Я дійсно побив усі смітники і погнув ложки об сотейник. Я був той ще псих. Правда зараз набагато рідше, і сподіваюся, що я став мудрішим».

Хлопець дійсно зміг приготувати смачну страву і здивувати суддів. Микита Алімов отримав три «так», заповітний білий фартух і ми знову зможемо побачити його вже у наступну суботу в 2 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2.

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