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«МастерШеф. Професіонали»-2: брат співачки TAYANNA прийшов на кастинг

29.02.2020

В ефірі телеканалу СТБ стартував другий сезон кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали». У першому випуску професіонали боролися за білий фартух. Випробувати свою долю і показати свої вміння прийшов молодший брат співачки TAYANNA. Якою стравою хлопець дивував суддів і чи отримав він заповітний квиток на кухню «МастерШеф. Професіонали»-2 – читайте в матеріалі.

брат баяны на мастер шеф

На хуйню «МастерШеф. Професіонали»-2 спробувати свої сили прийшов кондитер Богдан Решетняк. Своїми родинними зв’язками хлопець здивував суддів. Богдан виявився молодшим братом співачки TAYANNA. Щоб здивувати суддів кулінар вирішив приготувати замість десерту одну з улюблених вегетаріанських страв своєї зіркової сестри – стейк з батату, мусом з авокадо, яйце пашот і малиновий соус.

«Моя сестра не їсть м’яса вже 5 чи 6 років, від молочки відмовилася вже як 2 місяці, а ось на рахунок яєць я не впевнений. Але якщо я їх готую, то їсть. Я коли до неї приїжджаю, то в її холодильнику є набір повністю рослинних і вегетаріанських продуктів. У ньому немає нічого банального з чого можна було б приготувати їй обід, коли вона приходить після концерту або зйомок. Так я і придумав цю страву. У нас вся сім’я любить експериментувати і робити щось нове», – розповідає Богдан.

Ектор розкритикував кулінара, адже хлопець так і не зміг пояснити, чому він вважав, що поєднання цих продуктів вдале. Володимир же зазначив явні проблеми з соусом. Оля у свою чергу зазначила, що правильно приготованим яйцем пашот вже не здивуєш. Але коли суддя вирішила поєднати всі смаки і спробувати страву – обличчя її колег були красномовнішими за будь-які слова.

Владимир ярославский и эктор Хименес-браво

У підсумку, страву судді не оцінили. Володимир також підмітив, що із застосованих технік побачив банальне приготування яйця пашот, авокадо і батату. Богдану Решетняку не вдалося довести суддям, що поєднання цих інгредієнтів може бути смачним і почув 3 «ні».

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