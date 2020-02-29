Перший випуск кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали»-2 приготував багато сюрпризів, дивовижних страв і несподіваних зустрічей. Так, випробувати свою долю і показати свій професіоналізм прийшли учасники минулих сезонів. Хто зі старих знайомих боровся за білий фартух на «МастерШеф. Професіонали»-2? Подробиці читайте в матеріалі.

Анатолій Цуперяк

Відкрив «велике повернення» найскандальніший учасник «МастерШеф»-3 Анатолій Цуперяк. З часів своєї участі у третьому сезоні, Анатолій встиг попрацювати з закарпатською, європейською, угорською та гуцульською кухнями. Тільки увійшовши до суддів і побачивши Ольгу Мартиновську, учасник зізнався, що відразу почав шкодувати про не найтепліші відносини з суддею на шоу. У свою чергу Ектор Хіменес-Браво втілив у життя своє бажання з часів третього сезону. За всі страждання, які він пережив через Анатолія Цуперяка суддя за вухо хотів вивести учасника за межі кухні.

«У мене пропав дар мови! Коли він взяв мене за вухо і почав вести до дверей, то думав, що вже все. Піду без фартуха», – зізнався Анатолій.

Володимир Ярославський розкритикував страву і відзначив її неохайність. Але Ектор Хіменес-Браво і Ольга Мартиновська відзначили, що Анатолій дійсно виріс, як кулінар. Ектор зробив невелике зауваження до соусу, який не зовсім підходить до неї, але в цілому похвалили. У підсумку, отримавши 2 «так» Анатолій Цуперяк отримав заповітний білий фартух.

Анастасія Кобиляцька

Наступною зі старих знайомих підкорювати суддів прийшла переможниця «МастерШеф. Кулінарний випускний» Настя Кобиляцька. Дівчина розповіла, що завдяки перемозі і мотивації суддів, закінчила інтенсивний курс з кондитерського мистецтва, провела безліч майстер-класів для дітей і дорослих, працює в кафе-кондитерській, і навіть переїхала до Хмельницького до свого хлопця. Незважаючи на свій зовсім юний вік, Настя впевнена в своїх силах. Вона переконана, що зможе на рівних змагатися з досвідченими професіоналами.

Під час дегустації її страви Ектор і сама дівчина назвали недоліком піну, яка впала через нестачу ксантану. У свою чергу Володимир Ярославський підкреслив, що Настя прийшла не просто на сезон аматорів, а на «МастерШеф. Професіонали». Оголошуючи вердикт, суддя зазначив, що дівчині ще треба повчитися. Але Ектор і Ольга вирішили дати їй шанс і сказали «так».

Влад Міцкевич

Влад Міцкевич з перших хвилин своєї появи підкреслив, що прийшов довести, що він уже далеко не аматор, а справжній професіонал і хоче перемогти. Після участі в «МастерШеф»-8, учасник почав працювати бренд-шефом у ресторані і активно розвиватися.

«Я легко дам фору людям, які по 10–15 років працювали на кухні і складу їм дуже пристойну конкуренцію. Минулого разу я прийшов на «МастерШеф» і зайняв 4 місце. Я просто взяв і здався», – заявив Влад.

Насамперед, Ектор Хіменес-Браво, вже за звичкою, хотів було діставати ремінь, чим трохи налякав Влада. Суддя зазначив, що учасник подорослішав і професійно виріс. Гра кольорів і смакові якості також оцінила Ольга Мартиновська. У свою чергу Володимир Ярославський порадив Владу ще більше вчиться. У підсумку, Владу Міцкевичу все ж вдалося отримати заповітні три «так» і білий фартух.

Єфим Кравченко

Ще одним приємним поверненням на проєкт став учасник першого сезону «МастерШеф. Професіонали» Єфим Кравченко. Дев’ятнадцятирічний кондитер у минулий раз покинув шоу так і не дійшовши до 15-ки. Але, за рік хлопець не тільки кардинально змінив свій імідж: колір волосся і набив татуювання, а й наполегливо працював над своїми кулінарними навиками.

«Я більш за все не хотів розмови з Володимиром. Усі ці кулінарні питання набагато гірші, ніж ЗНО. У мене відразу у голові перекотиполе і дві корови», – зізнався Влад.

Ектор помітив проблеми з презентацією. Володимир, як і у ситуації з Анастасією Кобиляцькою, помітив, що хлопцеві ще потрібно повчиться, але все ж дав йому шанс. Ектору не вистачило ефектності і майстерності, через що суддя сказав «ні». Але Ольга Мартиновська все ж вирішила дати молодому хлопцю шанс.

Чи зможуть учасники пройти в заповітну двадцятку – дізнаємося вже в наступну суботу о 19:00 у 2 випуску «МастерШеф. Професіонали »-2.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ