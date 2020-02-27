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Володимир Ярославський розповів, хто з українських шефів є для нього прикладом

27.02.2020

Володимир Ярославський – талановитий шеф-кухар, спікер, бренд-амбасадор та з 2019 року суддя кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали». За 22 роки досвіду роботи йому вдалося попрацювати з найкращими кулінарами світу. Але хто з українських шефів не лише надихає Володимира, а і є для нього прикладом? Дізнайтеся в матеріалі.

Завжди цікаво дізнатися, звідки справжній професіонал кулінарного мистецтва черпає натхнення та за роботою яких шеф-кухарів він стежить. У новому пості в Instagram суддя кулінарного шоу ділитися, що велике враження на нього справила діяльність Хестона Блюменталь, робота цілого ресторану «Noma» Рене Редзепі, майстер-класи від Гордона Рамзі. Але Володимир Ярославський зізнався, що в Україні є людина, яка є для нього прикладом у роботі та житті – це Ектор Хіменес-Браво.

Більше на тему: Володимир Ярославський розповів про новий сезон «МастерШеф. Професіонали»-2

«Ектор Хіменес-Браво – приклад людини, яка власною працею домоглася багато чого у житті. Він приділяє багато часу підготовці до роботи, багато читає і багато знає. Він завжди знаходить мудрі слова, надає допомогу та радить як краще зробити або вчинити у життєвих і професійних сферах.

Я бачу як він ставиться до спорту і правильного харчування, любить молодих талантів і намагається дати тим хто поруч максимально багато знань. А ще, він хороший друг, дуже веселий і з тонким почуттям гумору! Я завжди кажу, що у супер фахівця необхідно вчитися завжди! І особливо, коли людині подобається ділитися досвідом та своєю філософією життя. Я дуже вдячний за класну спільну роботу і дружнє спілкування», – пише в пості Володимир.

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Також Володимир Ярославський поділився цікавими фактами з біографії Ектора:

  1. Ектор Хіменес-Браво – наймолодший шеф готелю мережі «Hyatt». Він став ним у 27 років, і цей рекорд ще ніхто не повторив!
  2. Ектор володіє напевно найбільш «напробованимі» рецепторами, тому, що дуже тонко відчуває всі смаки!
  3. Незмінний суддя «МастерШеф» – ходяча енциклопедія. Його гострий розум і суперпам’ять вражають!

Не пропустіть прем’єру «МастерШеф. Професіонали»-2 вже 29 лютого в 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!

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