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Спрінг-роли з креветкою і солодко-гострим соусом: рецепт від Івана Мілановича

27.02.2020

Як приготувати спрінг-роли з креветкою і солодко-гострим соусом? Своїм рецептом поділився переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович. Покроковий рецепт приготування спрінг-ролів з креветками і солодко-гострим соусом читайте в матеріалі.

Інгредієнти для спрінг-ролів:

  • листи рисового паперу 6 шт.
  • морква 80 г
  • цибуля порей 70 г
  • огірок 100 г
  • креветки 250 г
  • капуста фіолетова 60 г ⠀

Інгредієнти для соусу:

  • чилі перець 2 шт.
  • часник 4 зубчики
  • рибний соус 20 г
  • цукор 120 г
  • вода 150 мл
  • оцет 9% 60 мл
  • крохмаль кукурудзяний 10 г

Дуже часто на пачках з рисового паперу пишуть, що її потрібно відмочити в теплій воді, а іноді навіть залити окропом! Не слухайте! Розповім нижце дієвий спосіб!

⠀ Приготування:

  1. Поріжте всі інгредієнти як на фото нижче. ⠀
  2. Креветки підмаринуйте у соєвому соусі. Щоб креветки не скручувалися при смаженні, їх можна надіти на дерев’яну шпажку.
  3. Обсмажити декілька хвилин з кожного боку на розігрітій сковороді з часником.
  4. Для соусу всі інгредієнти, крім крохмалю, помістити в сотейник, довести до кипіння і варити 56 хвилин.
  5. Крохмаль розмішати в окремій ємності з парою ложок води.
  6. Отриману рідину по чуть-чуть ввести до соусу, постійно помішуючи.
  7. Загущатися соус. Додавайте крохмальну рідина порційно, перевіряючи консистенцію. Можливо її знадобиться менше.
  8. Соус охолодити. ⠀
  9. Промочите лист рисового паперу під проточною холодною водою з обох сторін.
  10. Сильно не струшуючи покладіть лист на тарілку і почніть викладати начинку.
  11. До цього моменту лист ще буде щільним. Але зовсім незабаром він вбере залишки вологи з тарілки і залишиться щільним і пружним. Те що потрібно!
  12. Викладіть всі інгредієнти і звертаєте спрінг-рол як голубець. Начинка може бути будь-який, на ваш смак!
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Смачного!

Джерело: Instagram milan.i.m

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