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Спрінг-роли з креветкою і солодко-гострим соусом: рецепт від Івана Мілановича
Як приготувати спрінг-роли з креветкою і солодко-гострим соусом? Своїм рецептом поділився переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович. Покроковий рецепт приготування спрінг-ролів з креветками і солодко-гострим соусом читайте в матеріалі.
Інгредієнти для спрінг-ролів:
- листи рисового паперу – 6 шт.
- морква – 80 г
- цибуля порей – 70 г
- огірок – 100 г
- креветки – 250 г
- капуста фіолетова – 60 г ⠀
Інгредієнти для соусу:
- чилі перець – 2 шт.
- часник – 4 зубчики
- рибний соус – 20 г
- цукор – 120 г
- вода – 150 мл
- оцет 9% – 60 мл
- крохмаль кукурудзяний – 10 г
Дуже часто на пачках з рисового паперу пишуть, що її потрібно відмочити в теплій воді, а іноді навіть залити окропом! Не слухайте! Розповім нижце дієвий спосіб!
⠀ Приготування:
- Поріжте всі інгредієнти як на фото нижче. ⠀
- Креветки підмаринуйте у соєвому соусі. Щоб креветки не скручувалися при смаженні, їх можна надіти на дерев’яну шпажку.
- Обсмажити декілька хвилин з кожного боку на розігрітій сковороді з часником.
- Для соусу всі інгредієнти, крім крохмалю, помістити в сотейник, довести до кипіння і варити 5–6 хвилин.
- Крохмаль розмішати в окремій ємності з парою ложок води.
- Отриману рідину по чуть-чуть ввести до соусу, постійно помішуючи.
- Загущатися соус. Додавайте крохмальну рідина порційно, перевіряючи консистенцію. Можливо її знадобиться менше.
- Соус охолодити. ⠀
- Промочите лист рисового паперу під проточною холодною водою з обох сторін.
- Сильно не струшуючи покладіть лист на тарілку і почніть викладати начинку.
- До цього моменту лист ще буде щільним. Але зовсім незабаром він вбере залишки вологи з тарілки і залишиться щільним і пружним. Те що потрібно!
- Викладіть всі інгредієнти і звертаєте спрінг-рол як голубець. Начинка може бути будь-який, на ваш смак!
Смачного!
Джерело: Instagram – milan.i.m