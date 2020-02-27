Як приготувати спрінг-роли з креветкою і солодко-гострим соусом? Своїм рецептом поділився переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович. Покроковий рецепт приготування спрінг-ролів з креветками і солодко-гострим соусом читайте в матеріалі.

Інгредієнти для спрінг-ролів:

Інгредієнти для соусу:

Дуже часто на пачках з рисового паперу пишуть, що її потрібно відмочити в теплій воді, а іноді навіть залити окропом! Не слухайте! Розповім нижце дієвий спосіб!

⠀ Приготування:

Поріжте всі інгредієнти як на фото нижче. ⠀

Креветки підмаринуйте у соєвому соусі. Щоб креветки не скручувалися при смаженні, їх можна надіти на дерев’яну шпажку.

Обсмажити декілька хвилин з кожного боку на розігрітій сковороді з часником.

Для соусу всі інгредієнти, крім крохмалю, помістити в сотейник, довести до кипіння і варити 5 – 6 хвилин.

Крохмаль розмішати в окремій ємності з парою ложок води.

Отриману рідину по чуть-чуть ввести до соусу, постійно помішуючи.

Загущатися соус. Додавайте крохмальну рідина порційно, перевіряючи консистенцію. Можливо її знадобиться менше.

Соус охолодити. ⠀

Промочите лист рисового паперу під проточною холодною водою з обох сторін.

Сильно не струшуючи покладіть лист на тарілку і почніть викладати начинку.

До цього моменту лист ще буде щільним. Але зовсім незабаром він вбере залишки вологи з тарілки і залишиться щільним і пружним. Те що потрібно!