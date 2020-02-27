Скрембл з гуакамоле і креветками — один із найпопулярніших сніданків. Він і ситний, і корисний. Покроковий рецепт приготування скрембла з гуакамоле і креветками від учасника «МастерШеф»-8 Сержика Файного знайдете в матеріалі.

Інгредієнти:

Яйця — 3–4 шт.

Пармезан — 50 г

Креветка — 2 шт.

Вершки 33% — 30–40 мл

Авокадо

Кінза

Базилік

Хліб для тостів

Більше на тему: Солоні жовтки від Івана Мілановича

Приготування:

Яйця поставити на парову баню, на середній вогонь, постійно помішуючи. Перемішувати краще силіконовою лопаткою. Як тільки яйця почнуть згортатися, ввести вершки і пармезан. Продовжити помішувати. Тримати, поки не розплавиться сир і каша не почне густіти. Зняти з парової бані. Креветки замаринувати: сіль, перець, олія, трохи соєвого соусу. Обсмажити креветки по хвилині з кожної сторони і розрізати їх навпіл. Хліб обсмажити по 30 секунд з кожної сторони. Авокадо почистити, дістати м’якоть, зробити гуакамоле: авокадо, сіль, сік лимона, трохи часнику. Зробити зелене масло з базиліка і кінзи. Бланшувати базилік і кінзу, на 20 секунд занурити в окріп, збити з додаванням соняшникової олії, в кінці перетерти через сито. Викласти на тост скрембл, потім ложку гуакамоле, креветку, посипати кінзою, базиліком і додати зелене масло.

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ