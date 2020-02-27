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Скрембл з гуакамоле і креветками від Сержика Файного

27.02.2020

Скрембл з гуакамоле і креветками — один із найпопулярніших сніданків. Він і ситний, і корисний. Покроковий рецепт приготування скрембла з гуакамоле і креветками від учасника «МастерШеф»-8 Сержика Файного знайдете в матеріалі.

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Інгредієнти:

  • Яйця — 3–4 шт.
  • Пармезан — 50 г
  • Креветка — 2 шт.
  • Вершки 33% — 30–40 мл
  • Авокадо
  • Кінза
  • Базилік
  • Хліб для тостів

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Приготування:

  1. Яйця поставити на парову баню, на середній вогонь, постійно помішуючи. Перемішувати краще силіконовою лопаткою.
  2. Як тільки яйця почнуть згортатися, ввести вершки і пармезан. Продовжити помішувати.
  3. Тримати, поки не розплавиться сир і каша не почне густіти. Зняти з парової бані.
  4. Креветки замаринувати: сіль, перець, олія, трохи соєвого соусу.
  5. Обсмажити креветки по хвилині з кожної сторони і розрізати їх навпіл.
  6. Хліб обсмажити по 30 секунд з кожної сторони.
  7. Авокадо почистити, дістати м’якоть, зробити гуакамоле: авокадо, сіль, сік лимона, трохи часнику.
  8. Зробити зелене масло з базиліка і кінзи. Бланшувати базилік і кінзу, на 20 секунд занурити в окріп, збити з додаванням соняшникової олії, в кінці перетерти через сито.
  9. Викласти на тост скрембл, потім ложку гуакамоле, креветку, посипати кінзою, базиліком і додати зелене масло.

Смачного!

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