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Скрембл з гуакамоле і креветками від Сержика Файного
27.02.2020
Скрембл з гуакамоле і креветками — один із найпопулярніших сніданків. Він і ситний, і корисний. Покроковий рецепт приготування скрембла з гуакамоле і креветками від учасника «МастерШеф»-8 Сержика Файного знайдете в матеріалі.
Інгредієнти:
- Яйця — 3–4 шт.
- Пармезан — 50 г
- Креветка — 2 шт.
- Вершки 33% — 30–40 мл
- Авокадо
- Кінза
- Базилік
- Хліб для тостів
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Приготування:
- Яйця поставити на парову баню, на середній вогонь, постійно помішуючи. Перемішувати краще силіконовою лопаткою.
- Як тільки яйця почнуть згортатися, ввести вершки і пармезан. Продовжити помішувати.
- Тримати, поки не розплавиться сир і каша не почне густіти. Зняти з парової бані.
- Креветки замаринувати: сіль, перець, олія, трохи соєвого соусу.
- Обсмажити креветки по хвилині з кожної сторони і розрізати їх навпіл.
- Хліб обсмажити по 30 секунд з кожної сторони.
- Авокадо почистити, дістати м’якоть, зробити гуакамоле: авокадо, сіль, сік лимона, трохи часнику.
- Зробити зелене масло з базиліка і кінзи. Бланшувати базилік і кінзу, на 20 секунд занурити в окріп, збити з додаванням соняшникової олії, в кінці перетерти через сито.
- Викласти на тост скрембл, потім ложку гуакамоле, креветку, посипати кінзою, базиліком і додати зелене масло.
Смачного!
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