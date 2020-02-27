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Салат з язиком, апельсинами і рукколою від Івана Мілановича

27.02.2020

Салат з язиком – досить незвичайна, але дуже смачна страва. Для того, щоб язик вийшов ніжним і танув у роті дуже важливо дотримуватися правильної технології приготування. Покроковий рецепт салату з язиком, апельсинами і рукколою від переможця «МастерШеф»-8 Івана Мілановича читайте в матеріалі.

салат с языком, апельсинами и рукколой от ивана милановича

Інгредієнти:

  • свинячий язик  300 г
  • апельсин  1 шт.
  • зелень рукколи  150 г
  • лимон  1 шт.
  • масло гірчичне  30 г
  • діжонська гірчиця  20 г
  • чорний перець
  • лавровий лист
  • цибуля ріпчаста  1 шт.
  • середня морква  1 шт.
  • селера (стебло)  1 шт.
  • гвоздика  кілька зерен
  • чилі (мелений)
  • куркума
  • насіння льону

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Приготування:

  1. Ретельно промити язик і зачистити біля основи. Очищати від плівки не потрібно, це краще зробити в кінці.
  2. Покладіть язик на 30-50 хвилин у холодну воду.
  3. Дістати і відправити у каструлю, заливши свіжою водою.
  4. Додати крупно порізану цибулю, моркву, стебло селери і спеції (чорний перець, чилі, лавровий лист, куркуму, гвоздику). Повинен вийти дуже пряний щільний бульйон. Солити язик не потрібно. Це робиться в кінці.
  5. Довести до кипіння і варити на повільному вогні 2-3 години (якщо язик яловичий – до 4-ох годин).
  6. Посолити язик за 10-15 хвилин до готовності.
  7. Перед нарізкою з язика слід зняти шкіру.
  8. Подавати з філе апельсина, рукколою, насінням льону, лимонною цедрою і заправкою.
  9. Для заправки змішати гірчичне масло з соком 1-го лимона і діжонською гірчицею. Додати сіль, чорний перець і трохи цукру, за смаком.

Смачного!

Джерело: Instagram – milan.i.m

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