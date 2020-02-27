Салат з язиком – досить незвичайна, але дуже смачна страва. Для того, щоб язик вийшов ніжним і танув у роті дуже важливо дотримуватися правильної технології приготування. Покроковий рецепт салату з язиком, апельсинами і рукколою від переможця «МастерШеф»-8 Івана Мілановича читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

свинячий язик – 300 г

300 г апельсин – 1 шт.

1 шт. зелень рукколи – 150 г

150 г лимон – 1 шт.

1 шт. масло гірчичне – 30 г

30 г діжонська гірчиця – 20 г

20 г чорний перець

лавровий лист

цибуля ріпчаста – 1 шт.

1 шт. середня морква – 1 шт.

1 шт. селера (стебло) – 1 шт.

1 шт. гвоздика – кілька зерен

кілька зерен чилі (мелений)

куркума

насіння льону

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Приготування:

Ретельно промити язик і зачистити біля основи. Очищати від плівки не потрібно, це краще зробити в кінці. Покладіть язик на 30-50 хвилин у холодну воду. Дістати і відправити у каструлю, заливши свіжою водою. Додати крупно порізану цибулю, моркву, стебло селери і спеції (чорний перець, чилі, лавровий лист, куркуму, гвоздику). Повинен вийти дуже пряний щільний бульйон. Солити язик не потрібно. Це робиться в кінці. Довести до кипіння і варити на повільному вогні 2-3 години (якщо язик яловичий – до 4-ох годин). Посолити язик за 10-15 хвилин до готовності. Перед нарізкою з язика слід зняти шкіру. Подавати з філе апельсина, рукколою, насінням льону, лимонною цедрою і заправкою. Для заправки змішати гірчичне масло з соком 1-го лимона і діжонською гірчицею. Додати сіль, чорний перець і трохи цукру, за смаком.

Смачного!

Джерело: Instagram – milan.i.m

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