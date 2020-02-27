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Рецепт равіолі з пекорино і білими грибами від Катерини Великої
27.02.2020
Що може смакувати краще за домашні равіолі? Мабуть, це найулюбленіша страва у кожній родині. Найтонше тісто, ніжна начинка і ароматний соус не залишать байдужими смакові рецептори. Як приготувати равіолі в домашніх умовах? Покроковий рецепт равіолі з пекорино і білими грибами від учасниці «МастерШеф»-5 Катерини Великої читайте в матеріалі.
Інгредієнти для тіста:
- борошно – 300 г
- яйця – 2 шт.
- оливкова олія – 1 ч. л.
Інгредієнти для начинки:
- білі гриби або лисички – 200 г
- пекорино – 100 г
- часник – 1 зубчик
- петрушка – 4 гілочки
- рослинна олія – 20 г
- свіжий чебрець – 2 гілочки
- сіль
- перець
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Інгредієнти для соусу песто:
- варене яйце – 1 шт.
- оливкова олія – 50 г
- пармезан – 100 г
- базилік – 50 г
- часник – 1 зубчик
- кедровий горіх – 50 г
- морська сіль
Приготування:
- Змішуємо борошно з жовтками, яйцями і оливковою олією і замішуємо тісто.
- Загортаємо тісто в харчову плівку і відправляємо в холодильник на 30 хв.
- Для соусу змішуємо всі інгредієнти в блендері; якщо соус вийшов сильно густим, додаємо води.
- На розігріту сковорідку кладемо дрібно порізані гриби і часник, обсмажуємо, додаємо сіль, перець і гілочки чебрецю.
- Змішуємо гриби з пекорино.
- Розкачуємо тонко тісто, викладаємо начинку і змащуємо краї жовтком.
- Вирізаємо равіолі бажаної форми.
- Відварюємо в підсоленій воді 2 хв. після спливання, зливаємо воду і додаємо соус.
Смачного!
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