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Як приготувати стейк: поради Володимира Ярославського

27.02.2020

Як приготувати стейк? Це питання завжди буде актуальним для любителів ароматного і соковитого м’яса. Для того, щоб приготувати дійсно смачний стейк, важливо знати, яке м’ясо вибрати, температуру і технологію прожарювання. Поради від судді «МастерШеф. Професіонали»-2 Володимира Ярославського, як правильно приготувати стейк, читайте в матеріалі.

как приготовить стейк советы

Для того, щоб поласувати смачним і соковитим стейком, важливо знати деякі секрети вибору м’яса і безпосередньо приготування. Своїми спостереженнями та порадами поділився суддя найкулінарнішого проєкту країни «МастерШеф. Професіонали» Володимир Ярославський.

Як приготувати стейк: секрети від шеф-кухаря

  • Правильний стейк повинен бути нарізаний товщиною 2.53.5 см.
  • М’ясо необхідно дістати з холодильника мінімум за годину до смаження.

Ідеальна прожарка це ваш смак, але я, залежно від частини м’яса, рекомендую Medium або Medium rare.

  • Смажимо вдома на звичайній сковороді, на добре розігрітій олії, з кожної сторони по 2 рази, до рум’яної скоринки.

Солити і перчити стейк потрібно вже на другому смаженні, інакше м’ясо буде виділяти багато соку.

  • Відкладаємо в тепле місце, наприклад, на дерев’яну дошку з фольгою, на 1015 хвилин.
  • Потім розігріваємо сковороду, кладемо м’ясо, ароматні трави, часник і вершкове масло, солимо, перчимо і доводимо ще раз до рум’яної красивої та ароматної скоринки, рясно і не шкодуючи солимо і перчимо.

Правильний стейк не «тече» на тарілці!

Температура прожарювання стейка: особисті спостереження Володимира Ярославського

как приготовить стейк советы

Прожарка  це температура всередині стейка:

  1. Rare (сире)  3941 °С
  2. Medium rare  4247 °С
  3. Medium  4853 °С
  4. Medium well  57 °С
  5. Well done  65 °С
  6. Very well done 75 °С

Останні 2 не рекомендую зовсім краще вже тушковане м’ясо їсти.

Смачного!

Джерело: Instagram yaroslavskyi_vova

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