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«Виправляйте мої помилки»: Ектор Хіменес-Браво починає вчити українську мову
Вже 10 років Ектор Хіменес-Браво залишається незмінним суддею «МастерШеф». Кулінарне шоу стало для шефа невід’ємною частиною його життя в Україні. Про своє бажання втілити мрію та вивчити українську мову Ектор розповів у новому пості в Instagram. Докладніше читайте в матеріалі.
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Невже суддя «МастерШеф. Професіонали»-2 Ектор Хіменес-Браво скоро заговорить українською? У новому пості в Instagram шеф розповів, що багато років вивчав російську лише тому, що все його оточення розмовляло саме цією мовою. Проте сьогодні Ектор вирішив почати втілювати свою мрію:
«Відтепер всі мої пости будуть українською. Впродовж багатьох років я вивчав російську, бо все оточення розмовляло саме цією мовою. Для мене це те саме, що китайська. Але в душі я завжди мріяв вивчити українську. Тож підтримайте мене будь ласка на цьому нелегкому шляху та виправляйте мої помилки», – пише у своєму пості Ектор Хіменес-Браво.
Не пропустіть прем’єру «МастерШеф. Професіонали»-2 вже 29 лютого о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!