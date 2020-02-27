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«Виправляйте мої помилки»: Ектор Хіменес-Браво починає вчити українську мову

27.02.2020

Вже 10 років Ектор Хіменес-Браво залишається незмінним суддею «МастерШеф». Кулінарне шоу стало для шефа невід’ємною частиною його життя в Україні. Про своє бажання втілити мрію та вивчити українську мову Ектор розповів у новому пості в Instagram. Докладніше читайте в матеріалі. 

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Більше на тему: Володимир Ярославський розповів про новий сезон «МастерШеф. Професіонали»-2

Невже суддя «МастерШеф. Професіонали»-2 Ектор Хіменес-Браво скоро заговорить українською? У новому пості в Instagram шеф розповів, що багато років вивчав російську лише тому, що все його оточення розмовляло саме цією мовою. Проте сьогодні Ектор вирішив почати втілювати свою мрію: 

«Відтепер всі мої пости будуть українською. Впродовж багатьох років я вивчав російську, бо все оточення розмовляло саме цією мовою. Для мене це те саме, що китайська.  Але в душі я завжди мріяв вивчити українську. Тож підтримайте мене будь ласка на цьому нелегкому шляху та виправляйте мої помилки»,пише у своєму пості Ектор Хіменес-Браво.

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Не пропустіть прем’єру «МастерШеф. Професіонали»-2 вже 29 лютого о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!

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