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Веганська мусака з тофу і овочами: рецепт від Івана Мілановича

25.02.2020

Мусака — по суті та ж лазанья, де замість листів пасти тонко нарізані баклажани. Переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович пішов ще далі і зробив цю страву повністю веганською, приготувавши бешамель з соєвого молока, а болоньєзе з тофу, томатів і цукіні. Покроковий рецепт приготування читайте в матеріалі.

Інгедієнти:

  • Баклажани  500v600г
  • Тофу — щільний, не м’який  200 г
  • Цибулина  1 шт.
  • Помідор  2 шт.
  • Сухе біле вино  100 мл
  • Цукіні  1 шт.
  • Часник  3 зубчики
  • Молоко соєве  300 мл
  • Базилік свіжий зелений  1015 г
  • Мускатний горіх мелений  57 г
  • Борошно  30 г
  • Прованські трави (сухі)  57 г
  • Сіль, цукор, перець  за смаком

Приготування:

  1. Баклажани нарізати тонкими кільцями і замочити в підсоленій воді на 2030 хвилин.
  2. Зробимо бешамель з соєвого молока. Для цього на рослинному маслі обсмажити до легкого золотистого кольору борошно і поступово ввести соєве молоко. Додати мускатний горіх і довести до смаку сіллю, перцем і дрібкою цукру.
  3. Помідори відокремити від шкірки. Для цього їх потрібно опустити в окріп на 10 секунд. Вирізати рідку серцевину (нам знадобиться тільки тверда частина томату). Порізати невеликими кубиками.
  4. Порізати таким же кубиком цибулю і цукіні. Часник покришити дуже дрібно. Все обсмажити на олії до легко-золотистого кольору і залити білим вином. Випарити практично до повного випаровування рідини.
  5. Окремо обсмажити до золотистого кольору тофу, нарізаний кубиками. Поєднати з овочевою сумішшю, додати нарізаний свіжий базилік, сухі прованські трави і довести до смаку сіллю, перцем і дрібкою цукру.
  6. У формі для запікання сформувати овочеву лазанью. Чергуйте шари баклажана з овочевим болоньєзе і соусом бешамель. Відправляйте в духовку на 180 ° на 4050 хвилин.
    Смачного!

Джерело: Instagram  milan.i.m

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