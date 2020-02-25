Мусака — по суті та ж лазанья, де замість листів пасти тонко нарізані баклажани. Переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович пішов ще далі і зробив цю страву повністю веганською, приготувавши бешамель з соєвого молока, а болоньєзе з тофу, томатів і цукіні. Покроковий рецепт приготування читайте в матеріалі.

Інгедієнти:

Баклажани — 500v600г

500v600г Тофу — щільний, не м’який — 200 г

щільний, не м’який 200 г Цибулина — 1 шт.

1 шт. Помідор — 2 шт.

2 шт. Сухе біле вино — 100 мл

100 мл Цукіні — 1 шт.

1 шт. Часник — 3 зубчики

3 зубчики Молоко соєве — 300 мл

300 мл Базилік свіжий зелений — 10 — 15 г

10 15 г Мускатний горіх мелений — 5 — 7 г

5 7 г Борошно — 30 г

30 г Прованські трави (сухі) — 5 — 7 г

5 7 г Сіль, цукор, перець — за смаком

Приготування:

Баклажани нарізати тонкими кільцями і замочити в підсоленій воді на 20—30 хвилин. Зробимо бешамель з соєвого молока. Для цього на рослинному маслі обсмажити до легкого золотистого кольору борошно і поступово ввести соєве молоко. Додати мускатний горіх і довести до смаку сіллю, перцем і дрібкою цукру. Помідори відокремити від шкірки. Для цього їх потрібно опустити в окріп на 10 секунд. Вирізати рідку серцевину (нам знадобиться тільки тверда частина томату). Порізати невеликими кубиками. Порізати таким же кубиком цибулю і цукіні. Часник покришити дуже дрібно. Все обсмажити на олії до легко-золотистого кольору і залити білим вином. Випарити практично до повного випаровування рідини. Окремо обсмажити до золотистого кольору тофу, нарізаний кубиками. Поєднати з овочевою сумішшю, додати нарізаний свіжий базилік, сухі прованські трави і довести до смаку сіллю, перцем і дрібкою цукру. У формі для запікання сформувати овочеву лазанью. Чергуйте шари баклажана з овочевим болоньєзе і соусом бешамель. Відправляйте в духовку на 180 ° на 40—50 хвилин.

Смачного!

Джерело: Instagram — milan.i.m

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ