Рулет з телятини із сиром брі ‒ чудова страва родом із сонячної Іспанії для приємного вечора в колі друзів. Соковита, смачна та проста у приготуванні. Читайте в нашому матеріалі рецепт рулету з телятини із сиром брі від фіналіста проєкту «МастерШеф. Професіонали» Аліка Мкртчяна.

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Для приготування рулету точна кількість інгредієнтів не така важлива. Беріть на око. Якщо любите сир ‒ покладіть його багато, якщо ні ‒ вистачить невеликого шматочка. Все залежить від ваших уподобань і смаків!

Рулет з телятини із сиром брі

Складові:

шия молочної телятини

сир брі

італійський бекон Tello

оливкова олія

сіль

перець

декілька гілочок розмарину або чебрецю

Спосіб приготування:

Візьміть шию молочної телятини, промийте її, посоліть, поперчіть. Зверху на м’ясо (посередині) покладіть рівний шматок сиру брі. Скрутіть м’ясо із сиром рулетом, а потім обгорніть беконом. Додайте трохи оливкової олії та кілька гілочок чебрецю або розмарину. Рулет міцно зв’яжіть, як буженину. Запікайте в духовці 1,5 години за температури 180 градусів.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chef Alik Mkrtchyan (@chef_alik_mkrtchyan) 14 Июн 2019 в 12:47 PDT

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Смачного!

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