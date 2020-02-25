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Рулет з телятини із сиром брі: рецепт від Аліка Мкртчяна

25.02.2020

Рулет з телятини із сиром брі ‒ чудова страва родом із сонячної Іспанії для приємного вечора в колі друзів. Соковита, смачна та проста у приготуванні. Читайте в нашому матеріалі рецепт рулету з телятини із сиром брі від фіналіста проєкту «МастерШеф. Професіонали» Аліка Мкртчяна.

Рецепты, мастершеф

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Для приготування рулету точна кількість інгредієнтів не така важлива. Беріть на око. Якщо любите сир покладіть його багато, якщо ні вистачить невеликого шматочка. Все залежить від ваших уподобань і смаків!

Рулет з телятини із сиром брі

Складові:

  • шия молочної телятини
  • сир брі
  • італійський бекон Tello
  • оливкова олія
  • сіль
  • перець
  • декілька гілочок розмарину або чебрецю

Спосіб приготування:

  1. Візьміть шию молочної телятини, промийте її, посоліть, поперчіть.
  2. Зверху на м’ясо (посередині) покладіть рівний шматок сиру брі.
  3. Скрутіть м’ясо із сиром рулетом, а потім обгорніть беконом.
  4. Додайте трохи оливкової олії та кілька гілочок чебрецю або розмарину.
  5. Рулет міцно зв’яжіть, як буженину.
  6. Запікайте в духовці 1,5 години за температури 180 градусів.

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Публикация от Chef Alik Mkrtchyan (@chef_alik_mkrtchyan)

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Смачного!

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