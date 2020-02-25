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Рулет з телятини із сиром брі: рецепт від Аліка Мкртчяна
Рулет з телятини із сиром брі ‒ чудова страва родом із сонячної Іспанії для приємного вечора в колі друзів. Соковита, смачна та проста у приготуванні. Читайте в нашому матеріалі рецепт рулету з телятини із сиром брі від фіналіста проєкту «МастерШеф. Професіонали» Аліка Мкртчяна.
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Для приготування рулету точна кількість інгредієнтів не така важлива. Беріть на око. Якщо любите сир ‒ покладіть його багато, якщо ні ‒ вистачить невеликого шматочка. Все залежить від ваших уподобань і смаків!
Рулет з телятини із сиром брі
Складові:
- шия молочної телятини
- сир брі
- італійський бекон Tello
- оливкова олія
- сіль
- перець
- декілька гілочок розмарину або чебрецю
Спосіб приготування:
- Візьміть шию молочної телятини, промийте її, посоліть, поперчіть.
- Зверху на м’ясо (посередині) покладіть рівний шматок сиру брі.
- Скрутіть м’ясо із сиром рулетом, а потім обгорніть беконом.
- Додайте трохи оливкової олії та кілька гілочок чебрецю або розмарину.
- Рулет міцно зв’яжіть, як буженину.
- Запікайте в духовці 1,5 години за температури 180 градусів.
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Смачного!